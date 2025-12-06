¿Cómo es la Constitución vista por adolescentes?

Para los adolescentes, ya es complicado convivir hoy en día con los muchos desafíos del día a día que plantean los estudios como para afrontar los que se puedan tener en el futuro más próximo, ya sea la dificultad de conseguir un trabajo o adquirir una vivienda.

No seríamos capaces de imaginarnos una vida sin derechos u otras muchas facilidades que nos proporciona la Constitución, porque generaciones anteriores resolvieron estos desafíos que como adolescentes no ponemos en valor. Esta Constitución es muy valiosa y se debería hablar más de ella en colegios e institutos para que la podamos conocer. ¿Acaso no es más importante conocer nuestra Constitución que el Código de Hammurabi?

Antes de su existencia, por ejemplo, no se tenía el derecho de poder expresarse libremente y mostrar la opinión acerca de algo o alguien. Esto no pasaba solo con la libertad de expresión, sino que se vulneraban todos los derechos y libertades de los que podemos disfrutar actualmente, como el derecho a la educación, el derecho a que no nos discriminen o el simple derecho de podernos reunir.

Es importante recalcar que estamos acostumbrados a tener estos derechos, pero antes de 1978, los adolescentes y los ciudadanos españoles en general, no podían disponer de los mismos. Por eso el 6 de diciembre, día que se votó en referéndum la Constitución Española, queremos hacer un homenaje a la misma para que se valore y se conozca todo lo que se merece.

Por todo ello, no estarían mal algunas mejoras en la Constitución o en las leyes para que la vida de todos, también de los adolescentes, fuese más fácil.

Así, en primer lugar, una de ellas sería el incentivo a la participación de los adolescentes. Aunque no se pueda votar hasta los 18, somos quienes en un futuro asumiremos responsabilidades en el país; por tanto, se nos debería tomar más en cuenta. Se podrían realizar campañas y consultas públicas en las que nuestra participación sea considerada. También es necesario informarnos correctamente, ya que algunas veces hablamos desde la ignorancia, por la falta de información que tenemos, lo que nos lleva a una opinión poco crítica.

Otra mejora necesaria es una mayor protección de la salud mental, ya que está muy presente en nosotros y por tanto pedimos reconocimiento de esta necesidad, así como facilidades para hablar con psicólogos etc.

También en nuestra opinión se deben desarrollar los derechos en el mundo digital. Las tecnologías son un elemento clave en nuestra sociedad y son ya parte de nuestra vida que han cambiado el mundo. Debido a esto nos atrevemos a aventurar que, llegado a las circunstancias actuales, la Constitución debería modificarse para recoger esta nueva realidad y restringir el uso inadecuado como el ciberbullying a la vez que mantener la privacidad digital para conservar nuestra intimidad, que es un derecho fundamental en nosotros, también en el espacio virtual.

Otro gran desafío de la Constitución es que la estructura territorial de las comunidades autónomas no genere desigualdades. Por ejemplo, la PAU es diferente en las comunidades autónomas, esto hace, que unos estudiantes puedan tener más oportunidades que otros para acceder a una carrera universitaria dependiendo del lugar donde residan. El desafío sería asegurar la igualdad de oportunidades independientemente de la comunidad donde se encuentren.

Para concluir, queremos reconocer que la Constitución es un elemento fundamental en nuestra vida que nos permite ser libres y podernos expresar tal y como somos. Por tanto, reclamamos en este día la atención que merece la Constitución y la opinión de unos adolescentes.