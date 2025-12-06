Verifactu: otro ejemplo claro del gobierno de cómo no se debe digitalizar un país

Perplejos asistimos a cómo el Gobierno ha anuciado el retraso de Verifactu, el nuevo sistema de control de facturación en tiempo real que debía entrar en vigor en apenas 29 días para miles de empresas. El motivo oficial es «mejorar la implementación», pero la realidad es más sencilla: la administración no estaba preparada y el sistema tampoco.

Durante meses, autónomos, pymes y profesionales hemos vivido en una incertidumbre constante: normativa que cambiaba cada pocas semanas, documentación técnica incompleta, software que debía reescribirse continuamente y una ausencia total de garantías sobre la estabilidad de la plataforma que iba a gestionar millones de facturas cada día.

Lo más preocupante es que esta reforma, que podría haber supuesto una modernización real, se ha convertido en un ejemplo claro de cómo la falta de planificación puede convertir una buena idea en una carga para quienes sostienen el tejido productivo.

No se puede imponer a bares, comercios, pequeñas empresas o profesionales un sistema en tiempo real que ni el propio Estado es capaz de poner en marcha con garantías. Si la plataforma estatal falla, nadie factura. Si no hay conexión, nadie factura. Si el software no está certificado a tiempo, nadie factura. Es un modelo que no tiene en cuenta la realidad operativa de miles de negocios que dependen del día a día para sobrevivir.

Resulta llamativo que se exija a los empresarios un cumplimiento estricto de plazos, normas y obligaciones —bajo sanciones inmediatas— mientras que, cuando es la administración quien falla, basta con un anuncio de «aplazamiento» para seguir adelante sin asumir ningún tipo de responsabilidad.

La digitalización es necesaria y bienvenida, pero debe hacerse con rigor, planificación y sentido común. Verifactu puede ser útil en el futuro, pero solo si se rediseña escuchando a quienes deben utilizarlo, realizando pruebas reales, garantizando la infraestructura adecuada y evitando decisiones precipitadas que ponen en riesgo la actividad económica de miles de personas.

Las empresas y los autónomos no pedimos privilegios, solo que quien legisla se exija el mismo nivel de profesionalidad que nos exige a nosotros.