La gran crisis de nuestra sociedad.

Un discurso sintomático de nuestro tiempo ofreció Byung Chul Han tras recibir el Premio Princesa de Asturias de comunicación y humanidades 2025. Según el filósofo, la paulatina pérdida de respeto socava las bases de la democracia. Porque el lazo social más fuerte es el respeto. Sin lugar para la moral y las virtudes abandonamos todo interés por el otro. Lo hemos visto durante la gestión de la dana; lo estamos viendo en las reiteradas mentiras de Carlos Mazón.

En la condena del fiscal general del Estado. Enfrentándose cada semana en el Congreso de los Diputados, el partido de gobierno y la oposición exhiben sus trapos sucios, relegando debates sociales de importancia vital. Mientras el fascismo campea impune, una niña de catorce años harta del acoso de sus compañeras escolares, decide suicidarse. Evitamos dialogar, preferimos no convivir.

Olvidamos que los otros son distintos. Piensan, hablan y actúan diferente. Creemos que desafían esta variopinta unidad nacional que orgullosos llamamos España. Así, estos que son “enemigos nuestros”, corren a diario el riesgo de su expulsión ontológica, el declive de la alteridad que fomenta la exaltación de sociedades menos heterogéneas, cuyos individuos padecen intolerancia extrema. Es aquí cuando las palabras de Chul Han conmocionan pues ninguno aceptará su participación, directa o indirecta, en esta tendencia nihilista que erosiona la sociabilidad. ¡Tomar conciencia de nuestra propia amenaza! ¡Recordar que hemos nacido los unos para los otros! Relacionarnos. De otro modo, siempre repetiremos lo mismo y nuestro futuro será imposible.