Ese día olvidó el sonotone

A diferencia de otros jueces, a la jueza de la dana no le ha faltado poner más énfasis a sus palabras. Habla directo y claro, de manera que, tras recibir del propietario del Ventorro, las fotografías y dimensiones del local donde comieron la periodista Vilaplana y el arrogante Mazón, considera "altamente improbable" que Vilaplana no escuchara las conversaciones telefónicas que llevaba a cabo Mazón a no ser que estuviera abstraída de cuanto sucedía a su alrededor, ante lo cual ha decidido ofrecer a Salomé Pradas volver a declarar como testigo después de conocer su entrevista dada en La Sexta. Y es muy posible que lo haga después de que hayan declarado el chófer, los escoltas y el núcleo duro de personas de Mazón.

Todo indica que la jueza ha propuesto a Pradas y a Vilaplana que vuelvan a declarar, a Pradas como imputada, y ha rechazado hacerlo ahora. En cuanto a Vilaplana, se ratifica en lo declarado. En fin, que aquel día de la dana estaba sucio, como las aguas embravecidas y sucias que arrasaron allá por donde pasaron, y como el viento que acumula las cosas que arrastra, así las riadas de aquel nefasto día arrastraron personas que bien pudieron haberse salvado si aquella alerta muy tardía se hubiese emitido con celeridad. Ganas tenemos los valencianos de que todos aquellos ineptos personajes de la política que aquella tarde tomaron decisiones demasiado tardías y nefastas como para condenar a una muerte horrible a cuantos la riada se llevó. A la cabeza Mazón cuyos ojos se estriaron frente a aquella responsabilidad que le faltó como president todo aquel día. Su cabeza permanecía ausente aquel día, y después, y a Vilaplana se le olvidó el sonotone.