¿Deberían de darnos pena los futbolistas de élite cristalitos?

Aunque a algunos les sorprenderá, no veo apenas partidos de fútbol. Pero me interesa por todo lo que lo rodea, que nada tiene que ver con el juego en sí. Empezaré este artículo partiendo de una premisa: el problema, en la vida (que tiene, como cantaba A-ha, high and low, altos y bajos), no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. No es el error que cometes, sino cómo reaccionas ante este error. Puedes aprender del mismo, evitando que se repita, deprimirte cayendo en un pozo, o incluso negarlo, culpando al viento y al sol.

Empezaré preguntándote si crees, amigo lector, que tenemos que victimizar a cualquiera que reciba un feedback negativo. No puede ser que un futbolista (Courtois) de primer nivel se victimice porque en un campo rival le llamen tonto. O que se saquen de la manga que hay racismo contra ellos (Vinicius). Lo normal es que ni te inmutes porque unos desconocidos se desahoguen insultándote, y no entres al trapo. Tu profesión es ser un famoso privilegiado (poquísimos futbolistas llegan a un equipo de primer nivel) que gana muchísimo dinero, y si te cae un chaparrón de críticas por haber cometido un error garrafal en un partido (Araujo), eso no es un problema mental, sino una dificultad vital.

Un problema mental es una ansiedad, una depresión continua, que no es repentina por un simple acto. No creo que proceda que salgamos todos a proteger al uruguayo, diciendo: "Pobrecito, qué presión que tiene". No se trata de ser insensible, pero alguien que tiene una vida plácida, rodeado de lujos, no puede quejarse de la misma manera que un mileurista deprimido que tiene movidas en el trabajo, y, en ocasiones, no llega a fin de mes. ¿Compararemos en serio una tarjeta roja en un partido intrascendente, con la ansiedad que puedes llegar a tener por no poder pagar la hipoteca?

Una lujosa mansión con piscina / shutterstock

Tenemos que aprender a relativizar, y distinguir entre un proceso mental complicado, y las críticas que te caen por una expulsión en un partido, que no es más que una pequeña dificultad en tu existencia. Un futbolista top (la criba antes de llegar a la cima es tremenda) tiene que sostener la presión de un error, debe tener otro carácter. La vida está llena de dificultades, y hay que ser selectivo.¿Me compararás la muerte de tu hermano, o que te diagnostiquen una enfermedad complicada, con que te insulten por un desacierto puntual? Puedo entender que, si un futbolista de primera división fuera mileurista y tuviera que ir a la cola del paro por un fallo en un partido, se deprima, porque la consecuencia de su yerro es tremenda.

Pero, más allá de que en redes sociales te digan de todo menos guapo, ¿qué consecuencias ha tenido para Ferrán Torres fallar un gol cantado en Stamford Bridge? El valenciano no se hundió, y metió un hat trick en Sevilla el pasado sábado. Pensad que hay personas que sufren depresión, los han despedido por un desacierto, se les ha acabado el paro, y no encuentran otro trabajo.¿En serio debemos de estar pendientes de jóvenes millonarios, que les abren la puerta de los mejores restaurantes, simplemente porque se vienen abajo tras una jugada lamentable? En comparación con lo que pasa en el día a día de la gente normal, esto es una menudencia e insignificancia.

Un futbolista que está en la cima es evidente que tiene presión... pero también unos privilegios inalcanzables para el común de los mortales, a cambio de saber sostener en alguna ocasión puntual esa presión. Porque, cuando lo haces bien,¿qué presión tienes? Todo el mundo habla maravillas de Courtois, diciendo que es el mejor portero del mundo... ¿alguien me explica dónde está su "presión", porque le llamen tonto en Bilbao? Un atleta millonario,¿puede decir que tiene un problema mental por una mala actuación en un partido? Yo puedo entender que, si se le muere un hijo, o tiene un divorcio traumático, un futbolista tenga un problema psicológico. Pero, por un error garrafal y puntual, no.

Ante ciertas situaciones, hay que intentar fortalecerse, para que, cuando se repita esa situación, estés preparado. En la vida no viene todo rodado. No hablemos de debilidad mental, sino de la fortaleza mental que siempre han tenido Rafael Nadal, o “nuestro” alicantino de adopción, Ilia Topuria. No pain, no gain. Sin dolor, no hay crecimiento. No te quedes con el que escoja la atrofia permanente, y se esconde, sino con la persona que enfrenta su dolor, y lucha contra sus miedos. Y ayudar no es decir “pobrecito, pobrecito”, sino buscar soluciones. Si ves a un tío en el fondo de un pozo, ¿le dices: “Qué pena me das, no podrás salir nunca”, o le tiras una cuerda?