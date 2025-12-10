El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es fácil pensar que esa fecha habla de lugares lejanos, de guerras, de dictaduras o de refugiados que cruzan fronteras. Y sí, habla de todo eso. Pero también habla de nosotros, de lo que pasa cada día en nuestra provincia sin que apenas lo nombremos así.

Habla de la mujer mayor que vive sola en un cuarto piso sin ascensor y lleva semanas sin poder bajar a la calle. Habla de la familia que no llega a fin de mes, aunque trabaje, porque los sueldos no suben al ritmo de los alquileres; y del adolescente que deja los estudios porque en casa hace falta otro ingreso. Son situaciones que no salen en los informativos internacionales, pero que vulneran derechos básicos: vivienda, salud, educación y dignidad.

En estos días se organizan actos, charlas y conciertos para recordar la Declaración Universal. Está bien que existan y que participen nuestras instituciones. Pero quizá nuestro objetivo debería ser que, cuando hablemos de vivienda, de sanidad, de empleo o de inmigración en la provincia de Alicante, dejemos de ver solo números y empecemos a ver derechos.