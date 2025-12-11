La piedad y la bondad
Francisco Javier Sotés Gil
La bondad la tiene aquella persona inclinada a hacer el bien, que tiene benignidad, benevolencia, humanidad, dulzura y afabilidad; y la piedad la virtud que inspira devoción y actos de compasión hacia el prójimo, misericordia, caridad y conmiseración. La piedad versus la bondad, que en nuestra sociedad eminentemente católica y cristiana falla a veces hacia nuestro prójimo.
El linchamiento y la venganza suelen aplicarse sin ninguna cortapisa: la justicia entonces se aplica en estos casos y remedia así las conciencias, que han perdido el rumbo en la aplicación de la bondad y de la piedad. Es pues necesario el poder judicial, sereno, discreto que dé una solución, donde la bondad y la piedad se han dejado de aplicar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
- Detenido en Alicante por un timo de los billetes tintados de 400.000 euros
- Una mujer apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este
- Los profesores de Alicante paran: estos son los servicios mínimos en los colegios e institutos
- El Ayuntamiento de Alicante detecta un presunto caso de acoso laboral grave en la Concejalía de Hacienda
- Doble huelga en Alicante: los profesores también paran este jueves
- Fallece Maruja, 'madre' de la mítica Horchatería Azul de Alicante