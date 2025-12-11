La piedad y la bondad.

La bondad la tiene aquella persona inclinada a hacer el bien, que tiene benignidad, benevolencia, humanidad, dulzura y afabilidad; y la piedad la virtud que inspira devoción y actos de compasión hacia el prójimo, misericordia, caridad y conmiseración. La piedad versus la bondad, que en nuestra sociedad eminentemente católica y cristiana falla a veces hacia nuestro prójimo.

El linchamiento y la venganza suelen aplicarse sin ninguna cortapisa: la justicia entonces se aplica en estos casos y remedia así las conciencias, que han perdido el rumbo en la aplicación de la bondad y de la piedad. Es pues necesario el poder judicial, sereno, discreto que dé una solución, donde la bondad y la piedad se han dejado de aplicar.