Cómo se podría mejorar Alicante…

Como ciudadano alicantino me gustaría trasladarles algunas sugerencias que considero importantes para mejorar la imagen y la calidad de vida en nuestra ciudad:

Calle de las Setas. Solicito un programa de limpieza y mantenimiento regular para esta zona tan fotografiada y difundida en redes sociales día tras día. Iluminación en la avenida General Marvá. La instalación de luces led en la escalinata aportaría belleza y seguridad durante la noche. Zona de La Sangueta. La Sangueta «me hierve la sangre». Nacido en el siglo XX he llegado al XXI, no llegaré al XXII, pero sé que los que lleguen tampoco podrán ver esta zona adecentada. Cementerio municipal. Da miedo ir, y no por los que están allí. La avenida y alrededores necesitan un mantenimiento periódico, no solo en fechas próximas al día 1 de noviembre. Servicios públicos. Instalar aseos en puntos estratégicos, ya que los bares no pueden ni deben asumir esta función. Decoración navideña. Sería conveniente añadir focos a los ángeles decorativos para que luzcan adecuadamente en estas fechas.

Estas mejoras contribuirían a que Alicante luzca como la ciudad moderna y acogedora que todos deseamos.