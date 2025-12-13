La Navidad, un juego de roles adornado con confeti

Cada diciembre las redes se llenan de filtros navideños, las ciudades se iluminan como si la luz la pagara otro y el imaginario navideño de señores con barba bien ataviados ocupando todos los puestos de poder festivo. Papá Noel, tres reyes, varios camellos y ni una Mamá Noel, ni una reina, ni una mujer en plantilla. Nada. La Navidad es el paraíso del techo de cristal en forma de bola de nieve.

Mientras, los papeles femeninos permanecen donde dicta la tradición: relegados a oficinas de correo mágicas, haciendo de secretarias del señor de rojo o encarnadas en una Virgen María que, irónicamente, siendo un personaje crucial en el relato, acepta el insulso galardón de papel secundario en su propia historia. Hablando de Marías, la única que logra protagonismo en estas fechas es Mariah Carey, pero solo porque canta, no porque le dejen repartir regalos ni milagros.

Aunque las costumbres navideñas parecen arcaicas, irónicamente, juegan con ideas muy modernas: un Papá Noel «body positive», un Baltasar que, desde hace siglos, nos recuerda que la diversidad racial forma parte del relato original, y, cómo no, esas cartas que convierten a los niños en autores de sus primeras solicitudes formales, aunque sin tanta burocracia.

Con esta historia, ya azotada por el cambio con el látigo de los fines comerciales, como pasó con aquel Santa Claus que dejó de ser verde para patrocinar a una famosa bebida azucarada, creo que también podremos aceptar cierta flexibilización de los roles típicos navideños, sin riesgo a que tiemble o implosione el rígido Portal de Belén.