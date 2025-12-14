Oportuno y necesario, reconciliación

He leído el libro de don Juan Carlos I, el rey honorario, y me ha parecido oportuno y necesario. Para dar su visión. Para dejar en la historia un mensaje escrito de autobiografía y reconciliación. Ya no valen el montón de simplezas vertidas en las críticas escritas y tertulianas al contenido del libro. Muchos españoles lo hemos podido ya leer. Y, además, cantidad hemos vivido esos tiempos y seguido con atención los acontecimientos que se describen y cuentan en su cuidada edición. Treinta y nueve años de paz, desarrollo y democracia. Así que, con sus luces y sombras, es como un sincerarse, para que otros no le escriban su historia. Como una corriente de aire fresco en medio de la situación política de España. Pese a quien le pese. Es mi humilde opinión, de lector.

Los demás también tienen tareas, deberían cuidar las sedes de los partidos políticos manteniéndolas limpias y de polvo y paja, unos más que otros actualmente, cultivando las buenas acciones políticas, escribiendo textos políticos que no ofendan y convocando acciones constructivas… Son actos que requieren un suplemento de energía positiva. No olvidemos que tenemos tendencia al mínimo esfuerzo. Pero por desgracia, los problemas y las guerras siguen para la vergüenza de nuestra humanidad. Nos preguntamos el porqué del mal. Y muchas élites acaparan y avasallan, hasta la miseria, a sus nacionales, miremos, por ejemplo, cantidad de países en vías de desarrollo. Hay que intentar vivir la mejor versión.

Es evidente que se están pasando momentos complicados. Y, hay que saber, que cada cual debe ser único e insustituible; y hacer bien sus tareas. ¡Para no dejar a nadie atrás! Todos, los políticos los primeros, al servicio de la vida, de la libertad, la dignidad humana y el respeto a la ley. No hay que perder la confianza. ¡Eso quisieran los enemigos de la tolerancia! En momentos en que la zozobra pretende impregnar el pensamiento social, el respeto por las instituciones, es una herencia primordial. La inteligencia artificial no resuelve todos los problemas, pero facilita el trabajo, lo corrige y ordena. Y el trabajo es insustituible para la supervivencia humana. Las decisiones finales deben recaer siempre en el ser humano, no en un algoritmo. ¡Así habrá líderes adecuados para los cambios sociales!