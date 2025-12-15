Cartas de los lectores
Cuando el tiempo tenía más espacio
Cristina Barbero Romero
A veces pienso que antes los días parecían más largos. No había grandes planes, pero sí una sensación de calma que ahora echo en falta. Bastaba con sentarse un momento, mirar por la ventana o caminar sin prisa para sentir que el día alcanzaba para todo.
Hoy vivimos corriendo, pendiente de mil cosas a la vez. Lo sencillo pasa tan rápido que casi no lo vemos. Y quizá no se trate de volver atrás, sino de aprender a dejar un hueco para esa tranquilidad que antes venía sola.
No quiero volver atrás, solo recuperar esa sensación de que el tiempo no siempre corre, que a veces también acompaña. Tal vez baste con permitir que lo sencillo tenga su lugar.
