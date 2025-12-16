Angustia del profesorado

Dice INFORMACIÓN que la ansiedad en los docentes es cada vez mayor. Y no es difícil de explicar. Una profesora muy próxima lo dijo en dos palabras: al profesorado lo acosan el alumnado, los padres/ madres y la administración. Así de simple y real. Se le ha quitado cualquier tipo de autoridad para controlar la clase o tomar medidas inmediatas para controlarla (que un alumno revoltoso salga unos minutos al pasillo a meditar, puede resolver un problema peor). Las palabras estudio, esfuerzo, trabajo, dedicación, respeto, comportamiento correcto y disciplina se han expulsado del lenguaje de la enseñanza y resulta dañino. Porque estas palabras son las que deben sustentar las acciones de los estudiantes si quieren tener éxito. Son las que figuran, por ejemplo, en los deportistas de alto nivel, ¿o es que nos creemos que los éxitos de Nadal o Alcaraz, caen del cielo? Son fruto de un gran esfuerzo continuado durante años.

En la enseñanza vamos casi en dirección contraria, si se les pide que estudien, alegan, hasta sus padres, que se estresan o pueden «coger» una enfermedad mental. Así, no. Adquirir hábito de estudio requiere años (es un entrenamiento duro), así que hay que estudiar desde finales de primaria para al llegar a la universidad tener adquirido ese hábito. Así que recuperar la idea de estudio, esfuerzo, trabajo y respeto para el alumnado y más autoridad al profesorado para cortar de raíz comportamientos disruptivos, y la enseñanza mejorará. Además, es un engaño que le conviene al Poder, y esto no es broma, el que los estudiantes, sepan cada vez menos, no tengan pensamiento crítico, ni libertad de pensamiento. Un pueblo inculto es muy fácil de manipular y controlar. Así que lo que hace falta es Humanismo e Ilustración. Y esto no cae del cielo. Hay que estudiar. Y más cosas.