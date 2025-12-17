El árbol de Navidad

Tiene su primigenio origen en la actuación los pueblos primitivos que ponían hojas perennes y flores en sus chozas. Los griegos y romanos decoraban sus casas con hiedra, los celtas y escandinavos preferían el muérdago, el acebo, el laurel y el abeto. Respecto a los celtas se conoce árboles adornados y venerados y sobre las fechas de la Navidad cristiana. Al árbol le llamaban "El árbol del universo, y curiosamente; a la copa la llamaban "el cielo", y a las raíces lo denominaban "el reino de los muertos". Cuando la evangelización llegó a Europa, los cristianos usaron la idea del árbol y celebrar así el nacimiento de Cristo, cambiaron el antiguo significado pagano, pusieron la estrella que surgió en el nacimiento del niño Dios y que acompañó a los tres Reyes Magos. Árbol que se pone en Navidad y los regalos bajo o a un lado del mismo.