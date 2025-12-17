Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gripe AlicanteLlorca y SánchezPlan acoso escolarPorno tumba Camilo SestoAyudas gafas y lentillas
instagramlinkedin

Cartas de los lectores

El árbol de Navidad

Instalan en Alicante el árbol de la Navidad en la avenida de la Constitución

Instalan en Alicante el árbol de la Navidad en la avenida de la Constitución

Instalan en Alicante el árbol de la Navidad en la avenida de la Constitución / Alex Domínguez

Francisco Javier Sotés Gil

Tiene su primigenio origen en la actuación los pueblos primitivos que ponían hojas perennes y flores en sus chozas. Los griegos y romanos decoraban sus casas con hiedra, los celtas y escandinavos preferían el muérdago, el acebo, el laurel y el abeto. Respecto a los celtas se conoce árboles adornados y venerados y sobre las fechas de la Navidad cristiana. Al árbol le llamaban "El árbol del universo, y curiosamente; a la copa la llamaban "el cielo", y a las raíces lo denominaban "el reino de los muertos". Cuando la evangelización llegó a Europa, los cristianos usaron la idea del árbol y celebrar así el nacimiento de Cristo, cambiaron el antiguo significado pagano, pusieron la estrella que surgió en el nacimiento del niño Dios y que acompañó a los tres Reyes Magos. Árbol que se pone en Navidad y los regalos bajo o a un lado del mismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents