El metro de Estocolmo es gratuito si no tienes dinero

Un turista entró en una estación de metro de Estocolmo, y notó que, junto a los accesos de cobro, había uno gratuito que daba el paso. Sorprendido, le preguntó al vendedor de tickets, que le explicó que ese torniquete estaba destinado a personas que no tenían dinero para pagar el pasaje. Estupefacto, le dijo: "¿y si la persona pudiera pagarlo, pero prefiere hacerse el longuis?". El vendedor, sonriendo, le contestó: “¿por qué motivo tendría que hacerlo?” Total, que nuestro amigo pagó su acceso, seguido por una multitud que también lo había abonado, mientras que el paso libre estaba vacío.

Y ahora tú dirás, amigo lector: esto pasa en Suecia porque es un país desarrollado que tiene valores. No es una sociedad basada en la vigilancia y el control, sino en la responsabilidad de sus miembros, y en donde a los niños se les ha educado siempre en la ética, honestidad y la buena fe. No les enseñan la picaresca del Lazarillo de Tormes. Si en España lo pusiéramos, hasta Amancio Ortega iría por el torno gratuito. Aquí este modelo solidario no funcionaría ni por casualidad, ya que no es una cultura que hayamos mamado desde pequeños. Además… que eso de "sentirse pobre" es muy subjetivo.

Claro, como en Suecia no hay contrataciones públicas a dedo, corrupción en las altas esferas políticas, supuestos feministas que acosan a tutiplén, o que quieren abolir la prostitución mientras la consumen, absentismo laboral no justificado, o fraude en las subvenciones (el viejo caso del ERE andaluz es el mejor ejemplo), la gente se comporta como ve hacerlo a sus líderes. Y con la clase política que tenemos aquí, veo difícil que la peña actúe con honestidad, alejándonos de la picaresca. No culpes a los políticos, amigo lector, no son más que una representación del pueblo mismo. Obviamente, cada uno toma sus propias decisiones, en base a los valores adquiridos. Pero, sé sincero: si se equivocan a tu favor en la frutería o en el restaurante, al darte el cambio, ¿qué haces? Y, cuando teletrabajas, ¿aprovechas para poner la lavadora y hacer la comida?

¿Han inventado algo los suecos? Pues no, en el sur de Alemania, hace años, la gente plantaba girasoles y gladiolos, sin vigilancia, y la peña luego depositaba dinero en un poste, según cuántas flores se llevara. He leído que en pequeños pueblos de Japón, junto a los campos de cultivos, hay tiendas que venden los productos cultivados, pero sin empleado. Cogen el producto que precisan, y dejan el dinero en una caja de cartón que tiene cambio por si lo necesitan. En Suiza, Alemania, Canadá e Inglaterra habían urnas con periódicos, y la gente metía su monedita y se llevaba únicamente un periódico. En Berlín, tu billete de metro no lo pasas por ningún torno. De hecho, en la España de nuestros abuelos, cuando se cerraba un trato, se daban la mano, y eso era una garantía de pago.

Pues bien, te contaré un pequeño secreto. Esta historia del metro sueco es más falsa que un sordo afinando una guitarra. Sin embargo, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, difundiéndose más de 70.000 veces, en castellano y en portugués. Hasta el propio metro de Estocolmo tuvo que publicar un artículo, explicando que allí pagaba hasta el Tato. De hecho, si el revisor te pesca, te casca un multón importante, de unos 150 €. Y allí te cobran hasta por utilizar el baño de la estación.

Por cierto, el embajador sueco en España, Per-Arne Hjelmborn, ha promovido una campaña para que la expresión “hacerse el sueco” deje de ser sinónimo de fingir desinterés, y se convierta en un gesto de responsabilidad ecológica, como reciclar, cerrar el grifo o usar el transporte público. De hecho, esta expresión nada tiene que ver con Suecia, sino con el calzado, más concretamente con los zuecos: el que no reacciona y se queda quieto, como si llevara unos pesados zuecos (soccus en latín). Así lo indica la RAE.

Acabaré recordando que, desde que se abrió la mano para que entrasen inmigrantes a punta pala, ya que Suecia tenía una de las leyes de asilo más generosas de Europa, los tiroteos y ataques con granadas de mano por parte de grupos criminales se han extendido por todo el país, incluidos pueblos tranquilos. Supongo que ese es el motivo por el cual el actual Partido Socialista sueco tiene un discurso migratorio tan restrictivo que hace parecer a Abascal un militante de Podemos. El que era uno de los países más pacíficos del mundo, ha destrozado su reputación con multitud de jóvenes delincuentes. Y me da a mí que para estos chavales, que no respetan la autoridad y cualquier día se lían a tiros allí... el metro de Estocolmo es gratuito.