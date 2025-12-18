No somos números

Sí es cierto tenemos la mejor sanidad pública del mundo, pero a veces deja mucho que desear. Necesitas operarte y te derivan para agilizar las listas de espera, pero cuando para ellos su labor ha terminado no se cortan en darte el alta y decirte que te sigan viendo por urgencias de esa manera colapsándolas.

Y lo hablo con conocimiento de causa porque he sido una de las afectadas al ser operada de cataratas y derivada por el Plan de Choque a un hospital privado, a pesar de haber advertido al médico que me operó de que tenía Sjögren, el cual afirmó que al haber salido bien la operación y que “eso lo traía de casa” él me daba el alta y que el seguimiento me lo hicieran en la Seguridad Social. Eso ocurrió en octubre y yo no tenía revisión hasta marzo 2026.

Tengo historiales que afirman que a día de hoy tengo queratitis, úlceras, etc. Y sí (todo hay que decirlo) mi agradecimiento al Hospital de San Juan que fueron los que me atendieron de urgencia y me dieron el tratamiento adecuado (suero autólogo e insulina, además de otras lágrimas artificiales) para reconstruir la córnea tan dañada.

A fecha 12 diciembre y a pesar de haber sido sometida a un tratamiento fuerte, los ojos aún no están recuperados y lo que es peor me recetan un colirio que la médica de cabecera no encuentra en su ordenador, a pesar de que el médico me dijera que sí estaba financiado también confirmado por el Hospital de San Juan, pero que como la receta me lo ha hecho un “oftalmólogo privado” (a pesar de ser derivada de la seguridad social) no me la pueden dar hasta que no me lo dé un oftalmólogo. Locura máxima.

Escribo esto para concienciar a la sociedad, y a quien corresponda en cuanto a lo sanitario se refiere. Se debe controlar las listas de espera de manera más seria, tener un control de los pacientes que asisten o no, facilitar la navegación por las páginas web (sobre todo, la de gva cuyos enlaces algunos están rotos y no llevan a ningún sitio) y ser conscientes de que las urgencias no se deben colapsar a no ser que realmente sea una urgencia.

Señores no somos animales somos personas y merecemos al igual que los profesionales dedicados a la salud unas condiciones adecuadas y decentes que para eso nos pasamos toda la vida pagando la Seguridad Social.