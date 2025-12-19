Ya lo dijo alguien, «el ayer no es más que un recuerdo», y cuántos de nosotros quisiéramos que el recuerdo de Trump en la presidencia de EE UU se dinamite pronto. Su voz nos suena áspera, sus ademanes resultan impresentables, e incluso su aspecto es más que odioso. Su historial anda plagado de excentricidades y fracasos, y nos rechina incluso esa realidad de que alguien tan impresentable como él, pueda ser el presidente de EE UU. Es egocentrista y no quiere aprender de su penosa realidad. Uno de sus últimos esperpentos ha sido llenar un pasillo de la Casa Blanca de placas con insultos a expresidentes para mofarse de ellos. De Biden ha escrito que es «el peor de la historia» y, de Obama, afirma que es «divisivo». Y es que este arrogante de Trump no tiene límite alguno, igual decora el paseo presidencial de la Fama con descripciones subjetivas sobre el resto de expresidentes, que invade un país por su petróleo. Vamos apañados si con este tipo se inaugura la Edad de Oro de Estados Unidos.

Lo que quiero decir, es que toda esta realidad me rechina, y lo que nos queda. Trump no es una persona que trabaje callado o desde la sombra. Es tan vanidoso que incluso anda escindiendo ideas y lanzando pronósticos tenebrosos. ¿De verdad este presidente es el principal baluarte de ese gran país? Pobres estadounidenses, impotentes e incapaces de echar fuera a ese rico desgraciado. Su silencio insulta al mundo. Trump no vale un pimiento, tiene mirada de rufián y oronda humanidad. Su lenguaje es vacuo y no provoca risas, igual incita al miedo. Incluso su sonrisa está cansada. Vamos, que Trump insiste en marchar entre las sombras, esperemos que no nos siga arrastrando con él. Pobres estadounidenses.