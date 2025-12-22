Cuando mi humanidad tiene que estar por encima de mis derechos

Soy médico y trabajo en cuidados paliativos en el sistema público Nacional de Salud.

Cada día acompaño a personas en el tramo final de su vida. Escucho miedos, sostengo silencios, intento aliviar dolor físico y emocional. Lo hago con convicción y con respeto profundo por mis pacientes y sus familias. Pero hoy escribo porque ya no puedo más.

Tengo dos hijas pequeñas. Como cualquier padre o madre, necesito tiempo para cuidarlos con todo lo que conlleva.

Solicité una reducción de jornada al 50% un derecho reconocido, no un privilegio. La respuesta que recibí fue que, “por humanidad hacia los pacientes”, no podía ejercerla como yo deseaba así que me reduje solo lo necesario para llevar a mis hijas al colegio a su hora.

Desde entonces, mi realidad es esta: mismo trabajo en menos tiempo, con lo cuál salgo mas tarde de lo que ya salía.

Hay días en los que sólo desayuno y ceno porque no me da tiempo a comer o estoy tan agotada que ni tengo hambre. Jornadas interminables, decisiones clínicas, acompañamiento emocional constante… sin pausas, sin margen, sin descanso.

Y yo me pregunto qué entendemos por humanidad... ¿Es humano exigir a un profesional que se vacíe hasta el agotamiento para sostener un sistema que no se sostiene solo? ¿Es humano pedir empatía infinita sin ofrecer condiciones mínimas para ejercerla? ¿Es humano negar la conciliación familiar a quién se dedica precisamente a cuidar a otros en sus momentos más vulnerables?

Los profesionales no somos héroes ni mártires. Somos personas. Con hijos, con cuerpos que se cansan, con límites. La calidad de la atención que damos está directamente ligada a cómo se nos cuida a nosotros.

Cuando un sistema se apoya en la culpa, en el sacrificio silencioso y en la vocación mal entendida, no es un sistema humanizado: es un sistema que se aprovecha.

Escribo esta carta no solo por mí, sino por los pacientes, porque merecen ser atendidos por profesionales presentes, cuidados y sostenidos, no por personas exhaustas que sobreviven a base de voluntad.

Cuidar no debería implicar destruirse. La humanidad no puede ser un argumento para negar derechos. La vocación no puede ser una excusa para la explotación. Y la conciliación no debería ser un privilegio, sino una base.

Atentamente,

Una médico deshumanizada