La progresiva rotura de la sociedad.

La sociedad contemporánea atraviesa un proceso de deterioro ético y moral que se manifiesta en múltiples esferas de la vida colectiva. Este fenómeno no debe entenderse únicamente como la proliferación de actos ilícitos, sino como una erosión gradual de los valores que sostienen la convivencia, la responsabilidad cívica y el respeto por el bien común.

La normalización de la desigualdad, la primacía del interés individual sobre el colectivo y la instrumentalización de las instituciones han contribuido a una cultura de indiferencia frente a la injusticia. En este contexto, el éxito económico y la visibilidad social se imponen con frecuencia como criterios excluyentes de reconocimiento, desplazando principios fundamentales como la honestidad, la solidaridad y la integridad intelectual.

Asimismo, la banalización de la información y la manipulación del discurso público han debilitado el pensamiento crítico, favoreciendo la polarización social y la desconfianza en las estructuras democráticas. La corrupción institucional, cuando no es sancionada con firmeza, se convierte en un modelo implícito que legitima prácticas abusivas y socava la credibilidad del orden social.

La corrupción de una sociedad no ocurre de manera abrupta, sino a través de la aceptación progresiva de conductas que vulneran la ética pública. Revertir esta tendencia exige un compromiso decidido con la educación cívica, el fortalecimiento de las instituciones y la recuperación de valores que prioricen la dignidad humana y la responsabilidad colectiva. Solo mediante una reflexión crítica y una acción sostenida será posible reconstruir una sociedad más justa, consciente y moralmente sólida.