Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Piden dimisión FeijóoDefensa exige disculpasMafia okupa AlicanteDescuentos transporteFaltan millones El GordoCambios bus San Silvestre
instagramlinkedin

Navidad 2025

Así son las luces de Navidad de la Diputación de Alicante

Así son las luces de Navidad de la Diputación de Alicante

Alex Domínguez

Josefa Romo Garlito

Las Navidades vienen precedidas, en pueblos y ciudades, por un alumbrado muy especial en calles y plazas. ¿Para recibir al Niño Dios? Hay tanto disimulo que, en muchos sitios, ni se sabe de qué se trata. Todo, menos motivos claramente navideños.

Llama la atención Málaga: con llaneza, muestra en su alumbrado navideño motivos propios de este tiempo, de lo que de verdad se celebra. Alumbrado que representa ángeles y hasta el mismo portal de Belén, con la Virgen, San José y el Niño. Vaya mi felicitación para los malagueños, su alcalde y su Ayuntamiento.

La fe no admite disimulos, hay que vivirla. Saber de qué se trata y representarlo, sin miedo al que no la comparte, dando la cara, con respeto pero con alegría y bondad. Debemos respetar, pero también hacernos respetar a nosotros mismos, que no tenemos por qué esconder nuestras convicciones.

La Navidad es la celebración cristiana y gozosa de la venida de Cristo al mundo. Acampó entre nosotros para salvarnos y enseñarnos, para que sepamos que siempre podemos contar con Él. Quien cree en Él tiene esperanza y recibe paz aún en los peores momentos. Quien cree sabe que «para Dios nada es imposible», y que basta con suplicarle con humildad y amor, libre el corazón de odios y rencores. Dios es Amor y quiere acercarnos a Él.

Fue un Niño en Belén que, después, murió en una cruz para salvarnos del pecado y de la muerte eterna.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents