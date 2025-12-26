Navidad 2025

Las Navidades vienen precedidas, en pueblos y ciudades, por un alumbrado muy especial en calles y plazas. ¿Para recibir al Niño Dios? Hay tanto disimulo que, en muchos sitios, ni se sabe de qué se trata. Todo, menos motivos claramente navideños.

Llama la atención Málaga: con llaneza, muestra en su alumbrado navideño motivos propios de este tiempo, de lo que de verdad se celebra. Alumbrado que representa ángeles y hasta el mismo portal de Belén, con la Virgen, San José y el Niño. Vaya mi felicitación para los malagueños, su alcalde y su Ayuntamiento.

La fe no admite disimulos, hay que vivirla. Saber de qué se trata y representarlo, sin miedo al que no la comparte, dando la cara, con respeto pero con alegría y bondad. Debemos respetar, pero también hacernos respetar a nosotros mismos, que no tenemos por qué esconder nuestras convicciones.

La Navidad es la celebración cristiana y gozosa de la venida de Cristo al mundo. Acampó entre nosotros para salvarnos y enseñarnos, para que sepamos que siempre podemos contar con Él. Quien cree en Él tiene esperanza y recibe paz aún en los peores momentos. Quien cree sabe que «para Dios nada es imposible», y que basta con suplicarle con humildad y amor, libre el corazón de odios y rencores. Dios es Amor y quiere acercarnos a Él.

Fue un Niño en Belén que, después, murió en una cruz para salvarnos del pecado y de la muerte eterna.