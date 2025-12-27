El avance de la humanidad procede desde nuestros corazones, igual que se hace de la necesidad virtud. La guerra de Ucrania se prolonga ya dos años, y son palabras amargas: muerte, sufrimiento y destrucción; tras la contienda las flores mueren, aunque su perfume persiste por un tiempo. ¿Cuántos cientos de miles de vidas de soldados de uno y otro bando está costando esa guerra caprichosa por sus ansias imperialistas?

Por eso, Zelenski cree que la guerra debe llegar a su fin y acepta la difícil situación actual del Donbás como frente de guerra congelado en el plan de paz negociado con Estados Unidos. Y no es que desprecie con ello todas las heroicas muertes de sus soldados en defensa de cada palmo de territorio de su país; es que para que finalice la guerra se ha de firmar un texto de paz, y Zelenski lo sabe. El texto del acuerdo dispone que Ucrania reciba garantías de protección de sus aliados internacionales en caso de que Rusia volviera a atacar el país.

Este documento de paz consta de 20 puntos que, en caso de ser aprobado, se sometería a referéndum tras su firma. En ese texto se expresa que tanto las zonas del frente de guerra en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia podrían «convertirse en zonas económicas libres», donde se desplegarían tropas internacionales. «Zonas económicas libres». Según relata el presidente ucraniano, «una zona económica libre o zona desmilitarizada es un formato que puede satisfacer a ambas partes, tiene potencial y creemos que tales zonas potenciales pueden existir».

Territorios que serían «líneas de frente de facto», exigiéndose a Rusia su retirada de Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumy y Járkov. Y también se retirarían las tropas ucranianas. Asimismo, se pide la desmilitarización de la península de Kerch, en Crimea.

Lo dicho: hacer de la necesidad virtud.