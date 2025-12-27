Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hacer de la necesidad virtud

Ucrania vive su cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz

Moisés Aparici Pastor

El avance de la humanidad procede desde nuestros corazones, igual que se hace de la necesidad virtud. La guerra de Ucrania se prolonga ya dos años, y son palabras amargas: muerte, sufrimiento y destrucción; tras la contienda las flores mueren, aunque su perfume persiste por un tiempo. ¿Cuántos cientos de miles de vidas de soldados de uno y otro bando está costando esa guerra caprichosa por sus ansias imperialistas?

Por eso, Zelenski cree que la guerra debe llegar a su fin y acepta la difícil situación actual del Donbás como frente de guerra congelado en el plan de paz negociado con Estados Unidos. Y no es que desprecie con ello todas las heroicas muertes de sus soldados en defensa de cada palmo de territorio de su país; es que para que finalice la guerra se ha de firmar un texto de paz, y Zelenski lo sabe. El texto del acuerdo dispone que Ucrania reciba garantías de protección de sus aliados internacionales en caso de que Rusia volviera a atacar el país.

Este documento de paz consta de 20 puntos que, en caso de ser aprobado, se sometería a referéndum tras su firma. En ese texto se expresa que tanto las zonas del frente de guerra en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia podrían «convertirse en zonas económicas libres», donde se desplegarían tropas internacionales. «Zonas económicas libres». Según relata el presidente ucraniano, «una zona económica libre o zona desmilitarizada es un formato que puede satisfacer a ambas partes, tiene potencial y creemos que tales zonas potenciales pueden existir».

Territorios que serían «líneas de frente de facto», exigiéndose a Rusia su retirada de Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumy y Járkov. Y también se retirarían las tropas ucranianas. Asimismo, se pide la desmilitarización de la península de Kerch, en Crimea.

Lo dicho: hacer de la necesidad virtud.

