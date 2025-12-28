El cambio climático constituye uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI y representa una amenaza directa para el equilibrio ambiental, la estabilidad económica y la cohesión social a escala planetaria. Este fenómeno, impulsado principalmente por la actividad humana (en particular por la emisión sostenida de gases de efecto invernadero), ha alterado de manera significativa los sistemas climáticos naturales y ha acelerado procesos de degradación ambiental sin precedentes.

Entre sus consecuencias más visibles se encuentra el aumento progresivo de la temperatura media global, que ha intensificado la frecuencia y la gravedad de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías prolongadas, inundaciones, olas de calor y tormentas de gran intensidad. Estos eventos afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, comprometiendo la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la habitabilidad de extensas regiones del planeta.

Por otro lado, el cambio climático incide de manera directa en la biodiversidad y en los ecosistemas, alterando ciclos biológicos esenciales y provocando la pérdida acelerada de especies. El deshielo de los glaciares y el aumento del nivel del mar amenazan zonas costeras densamente pobladas, generando desplazamientos forzados y nuevas tensiones sociales y geopolíticas. En este contexto, el cambio climático actúa como un multiplicador de riesgos, exacerbando desigualdades preexistentes y debilitando la capacidad de respuesta de los Estados.

Frente a esta realidad, resulta imperativo adoptar estrategias integrales de mitigación y adaptación basadas en el conocimiento científico, la cooperación internacional y la responsabilidad intergeneracional. La transición hacia modelos de desarrollo sostenibles, la transformación de los sistemas energéticos y la protección de los ecosistemas no constituyen opciones ideológicas, sino exigencias racionales para garantizar la viabilidad del planeta. Abordar el cambio climático con rigor y compromiso es, en última instancia, una condición indispensable para preservar la dignidad humana y el futuro de las generaciones venideras.