Cartas de los lectores

Tristeza por Badalona... ¿Y Alicante?

Los ángeles gigantes de Alicante

Los ángeles gigantes vuelven a Alicante por Navidad / Pilar Cortés

Ignacio Tébar

Asistimos atónitos al desahucio de centenares de personas en plena alerta meteorológica y un frente frío en Badalona, pero la cosa aún empeoró cuando su alcalde se dio un baño de multitudes entre proclamas racistas para que no acogiesen a una docena de los desahuciados en una parroquia. La deshumanización del pobre y racializado ha llegado a un punto de no retorno, resuena ya la “Noche de los cristales rotos”, o un Torre Pacheco a escala nacional, mientras en Interior no hacen nada.

Pero no vayamos tan lejos, nuestro Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Barcala, con la colaboración abnegada de algunos de sus funcionarios, está haciendo algo similar a lo que hace Albiol pero de manera más sibilina, cuando les niegan sistemáticamente el padrón a centenares, quizá miles de vecinos y vecinas. Mientras llena la ciudad de ninots de ángeles inmaculados y de pesebres que representan a refugiados pobres, alguien sigue la orden de quebrar la Ley y hacer la vida más difícil a quien venga a Alicante sin una visa oro. Primero se deshumaniza al extranjero y se le convierte en enemigo, luego las leyes básicas molestan. Por suerte, todavía somos mayoría los que creemos en los derechos humanos y en la humanidad, así se lo vamos a demostrar a los Albiol, Barcala y quienes vengan.

