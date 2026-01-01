Deseos para el 2026

Para el nuevo año los deseos que muchas personas están pidiendo son a lo grande. Por ejemplo, que el 11 de junio se inicie con éxito la Copa Mundial de Fútbol. ¡Qué ojalá la gane España! Con la originalidad de que tendrá tres sedes en tierras americanas, que deberían aprovechar la oportunidad para mejorar sus relaciones, Estados Unidos, Méjico y Canadá. Y que un día antes, el 10 de junio, la Sagrada Familia celebre el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí, inaugurando oficialmente la Torre de Jesús, que con 172,5 metros será la estructura más alta del templo. Y que a lo mejor hasta venga el Papa León XIV. Además, en la lista del 2026 está, que traiga un despertar interior y una elevación espiritual para la humanidad, que será bendecida con sabiduría interior para alcanzar mayor paz mundial y personal, crecimiento financiero que beneficie a todos, expansión empresarial que produzca más trabajo digno, apoyo familiar y mejora creativa, durante este año… Este último párrafo me lo he sacado de la manga, con la mejor intención de que ocurra.

El año nuevo va a ser interesante con las variadas convocatorias electorales y el ambiente preelectoral que trae. El vecindario está preparado. Y causará saludables ejercicios de esfuerzos políticos. El cambio de año nos permite confiar en que aquello que queremos variar, pueda darse. Estamos en tiempos de muy diversas crisis, agravadas por las redes sociales, que ejercen de altavoces de la polarización, amplificando frecuentemente los problemas mundiales, nacionales o más cercanos. Así que, como dicen los sabios, “la felicidad consiste en no ser del todo feliz y que no te importe”. En general, para los hombres y mujeres de buena voluntad, solemos querer todos paz (siempre la paz), salud, prosperidad, amor, trabajo digno, y equilibrio físico y mental. Con las 12 uvas, se deben pedir deseos o formular unos propósitos. Cosa complicada con la parafernalia de comerlas, reír y culminar con los brindis y abrazos. La intención con la que se realiza, o se deja de realizar una acción, es un propósito. Pero, ¿existen? ¿Se conocen casos reales de personas que los llevan adelante? ¡He ahí la cuestión!