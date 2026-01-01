Cartas de los lectores
¿A quiénes representan los políticos que elegimos?
Pablo Fernández Seiler
Normalmente, cuando hay elecciones de ámbito regional o nacional, elegimos a los candidatos por el partido político al que pertenecen. La mayoría de las veces no sabemos ni quiénes son, por el simple hecho de que tampoco se prodigan en darse a conocer, explicar su programa y los compromisos que van a adquirir con la circunscripción (provincia) a la representan.
En el caso de la provincia de Alicante, ¿sabernos quiénes son aquellos que nos representan en el Congreso, en el Senado o en las Cortes Valencianas?
Estas personas se dedican a cumplir con la disciplina de partido sin tener en cuenta si las decisiones que toman perjudican o no a la provincia a la representan. Pero estos supuestos representantes, cuando son expulsados de su partido político por alguna razón, se acogen a su acta personal para no dejar su escaño y, consecuentemente, no dejar de percibir sus altas retribuciones. Lo mismo les pasa a concejales de corporaciones locales.
Con lo cual, no me queda claro si están representando a sus propios partidos o a los ciudadanos, según les interese.
