Cartas de los lectores

¿A quiénes representan los políticos que elegimos?

Pérez Llorca promete su cargo ante los diputados en las Cortes Valencianas

Pérez Llorca promete su cargo ante los diputados en las Cortes Valencianas

Pérez Llorca promete su cargo ante los diputados en las Cortes Valencianas / Fernando Bustamante

Pablo Fernández Seiler

Normalmente, cuando hay elecciones de ámbito regional o nacional, elegimos a los candidatos por el partido político al que pertenecen. La mayoría de las veces no sabemos ni quiénes son, por el simple hecho de que tampoco se prodigan en darse a conocer, explicar su programa y los compromisos que van a adquirir con la circunscripción (provincia) a la representan.

En el caso de la provincia de Alicante, ¿sabernos quiénes son aquellos que nos representan en el Congreso, en el Senado o en las Cortes Valencianas?

Estas personas se dedican a cumplir con la disciplina de partido sin tener en cuenta si las decisiones que toman perjudican o no a la provincia a la representan. Pero estos supuestos representantes, cuando son expulsados de su partido político por alguna razón, se acogen a su acta personal para no dejar su escaño y, consecuentemente, no dejar de percibir sus altas retribuciones. Lo mismo les pasa a concejales de corporaciones locales.

Con lo cual, no me queda claro si están representando a sus propios partidos o a los ciudadanos, según les interese.

TEMAS

