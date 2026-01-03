Las palabras son literales. Las pueden usar con otro fin, en un sentido figurado, tal vez metafórico, pero no pierden su sentido propio. Formadas por letras juntas, enlazadas unas con otras. Se dan la mano hasta formar una palabra. Algo con significado. Esas letras se toman del brazo para construir una idea que transmite un sentimiento, aunque sea neutro. Las palabras acompañan a las emociones del ser humano. Pero hemos perdido el valor de las palabras. El significado parece haber desaparecido.

Cuántas veces has dicho perdón a quién no quieres pedir perdón. Cuántas veces te has disculpado sin sentir que debías. Cuántas veces has escuchado una promesa incumplida.

Existen en este mundo miles de personas que escriben mejor, que saben más, pero pocas saben utilizar las palabras de verdad. Jamás diré una palabra cuando sé que lo que siento ocupa otro significado. Llevo toda mi vida escuchando a gente decirme que me quiere. Solo querían por la boca, a través de sonidos, no querían con sentimiento ni con pasión. Usaban la palabra, la usaban mucho, pero jamás acompañada del sentimiento que trae consigo. Del sentimiento que la construye y que le da valor. La palabra sin emoción es solo un conjunto de sonidos, nada más.

Sé que el odio es una palabra muy fuerte. Usarla a la ligera es un error. La gente la usa para todo y en verdad no odian a esa persona, ese plato de comida o ese lugar. Pero la usan igual. Por eso odio a toda esa gente. Incluso a veces me odio a mí misma por caer en esta tentación moderna de hablar sin sentir. Las palabras son más que nosotros, mucho más grandes. Se han utilizado para expresar aquello que de otra forma es complicado. Solo con gestos, solo con ruido, entenderse es engorroso. Es estúpido que ahora pretendamos que con ruido se nos entienda.

¿Por qué hemos perdido el valor de las palabras? ¿Qué ha pasado para que lo que hacía a una palabra, palabra, haya desaparecido? La sociedad de consumo nos ha convertido en seres sin emociones. Todo es consumible: las personas, los lugares, las realidades. Poco se queda fuera de esta sociedad. Las palabras, con mala suerte, no han podido huir. Consumimos más las palabras que cualquier otro objeto inimaginable. No solo las usamos para comunicarnos con otras personas o cosas. También las usamos para comunicarnos con nosotros, para pensar.

Parece que solo gastamos las palabras con los demás, pero hay que fijarse en las que usamos con uno mismo. ¿Nos mentimos a nosotros mismos? ¿Por qué cuando pensamos, las palabras contienen más valor? Los seres humanos somos emocionales, es un hecho. Por mucho que la sociedad lo intente, es muy complicado traicionar a las palabras cuando van para uno mismo. Desligarlas de su valor sentimental hace que pierda el sentido utilizarlas. Los pensamientos expresan las palabras de la forma más sincera posible. Si no, pensar serviría para poco.

Debemos volver a utilizar las palabras como las utilizamos al pensar. Si piensas en decirle te quiero a una persona, dilo. Si piensas lo contrario, no traiciones tu pensamiento, no traiciones a las palabras. Decir lo que uno piensa es el uso más real de las palabras. Expresar todos nuestros pensamientos ante otra persona es la base de la palabra. En qué mundo cabe la posibilidad de usarlas sin la emoción que las acompaña. En el nuestro debería estar penado.

Espero que volvamos a ser sinceros, a usar palabras honradas y hablar con el corazón abierto. Espero que dentro de diez años las palabras no se hayan convertido en sonidos. Espero que, si vuelvo a leer esto, las palabras vuelvan a ligarse al sentimiento y deje de escuchar que todo el mundo me quiere.