Algo no va bien en nuestra sociedad
Carlos Andrés Romero López
Tras recibir el Premio Princesa de Asturias de comunicación y humanidades 2025, Byung Chul Han ofreció un discurso sintomático de este tiempo e irritante. Según el filósofo, la paulatina pérdida de respeto socava las bases de la democracia. Porque «no hay lazo social más fuerte que el respeto». Sin lugar para la moral y las virtudes, abandonamos todo interés por el otro. Lo hemos visto durante la gestión de la dana; lo estamos viendo en las respuestas que la Generalitat Valenciana ofrece a los familiares de las víctimas. El fiscal general del Estado, puesto ante un tribunal cuyo protagonista es el bulo. Enfrentándose cada semana en el Congreso de los Diputados, el partido de gobierno y la oposición exhiben sus trapos sucios, relegando debates sociales de importancia vital. Mientras el fascismo campea impune, una niña de catorce años harta del acoso de sus compañeras escolares, decide suicidarse.
Evitamos dialogar, preferimos no convivir. Los otros son distintos. Piensan, comen y hablan diferente, desafían esta unidad nacional que orgullosos llamamos España. Intolerancia. Así, estos que son «enemigos nuestros», corren a diario el riesgo de su expulsión ontológica, el declive de la alteridad que fomenta la conservación de sociedades menos heterogéneas. Es aquí cuando las palabras de Chul Han conmocionan pues ninguno aceptará su participación, directa o indirecta, en esta tendencia nihilista que erosiona la sociabilidad. ¡Tomar conciencia de nuestra propia amenaza! Confrontarnos. De otro modo, «siempre se repite lo mismo y eso imposibilita el futuro».
