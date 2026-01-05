A la tercera fue la vencida

Querido Reyes Magos:

Os escribo de nuevo para contaros la buena nueva, soy yo la maestrilla con discapacidad motora que os lleva dando la vara dos años seguidos para que le ayudarais a que le adaptaran el puesto de trabajo, pues quiero deciros que lo hemos conseguido. Os quiero dar las gracias por haber puesto en mi camino a esas personas que me han ayudado a conseguirlo. Se trata de dos compañeros de CC OO a los que estaré eternamente agradecida por su ayuda, y de INFORMACIÓN, que ha hecho de puente entre ustedes y yo.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer en este sentido, pues en nuestra comunidad siguen sin estar bien definidos los protocolos de adaptación de los puestos de trabajo, los informes médicos del INVASSAT siguen siendo recomendaciones sin valor prescriptivo y las políticas de inclusión laboral no pasan de ser simple palabrería. Por eso, os pido fuerza y salud para seguir peleando por cambiar esta triste realidad.

Además, puesta a pedir, este año os pido por la educación pública, un tesoro muy valioso, de la que nuestros políticos se han olvidado de cuidar y poco a poco empiezan a desmantelar.

Os pido por una bajada de ratios en las aulas para poder individualizar la enseñanza y atender mejor al alumnado. Os pido unas infraestructuras dignas porque muchos colegios e institutos se encuentran en unas condiciones pésimas y lamentables. Os pido por las escuelas oficiales de idiomas en las que cada año recortan más recursos y más recursos hasta que las hagan desaparecer. Os pido que la inclusión educativa deje de ser una mentira barata que se sacaron de la chisteras para recortar recursos en un ámbito tan importante como la atención de alumnos con necesidades especiales y nos vendieron una realidad que a día de hoy aún no existe.

Os pido que en la educación pública se empiece a desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos para que cuando sean adultos puedan pensar por ellos mismos y no ser manipulados por los gobernantes de tuno. Os pido que los maestros y maestras vuelvan a tener tiempo para ser maestros y maestras y no puros burócratas esclavos al servicio de la administración educativa. En fin, os pido una educación pública de calidad que amortigüe las diferencias sociales y todos los niños tengan las mismas oportunidades con indiferencia del barrio en donde hayan nacido.

Muchas gracias, queridos Reyes Magos, nos vemos el año que viene, ojalá que con vuestra magia las cosas vayan cambiando. Un placer hablar con ustedes en este nuevo año.