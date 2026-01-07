Aprendamos del señorío de los políticos chilenos

Amigo lector, hoy (la próxima semana, quizás) no voy a hablarte del zapatazo que ha supuesto la detención de un conductor de autobús madurito, que, por culpa del pato Donald, ya no podrá dar limosnas en iglesias, cortarse su cabello Dios dado, ni cazar acompañado de un montero.

Por si no te enteraste, el mes pasado hubo elecciones allende (si crees que hay un doble sentido en esta palabra...tienes razón) de los mares, más concretamente en Chile. En las mismas, el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast derrotó en segunda vuelta a la oficialista Jeanette Jara con una importante ventaja, pese a haber obtenido menos votos en la primera vuelta.

Y ahora tú estarás pensando: “Luisito, me da bastante igual lo que pase en Chile”. Es interesante analizar lo que ocurre en otros países, para aprender de ellos. Ya verás cómo estos sucesos te resultan familiares. Mientras que la izquierda se comprometió a subir las pensiones y construir más viviendas, la derecha promovía deportar a los inmigrantes irregulares y construir prisiones de máxima seguridad. Recordemos que en 2021 el candidato izquierdista Gabriel Boric derrotó a Kast, con un programa que enfatizaba las reformas feministas y el desmantelamiento de la herencia patriarcal de Chile.

Al igual que ocurrió en Suecia, en Chile las bandas criminales, que entraron alegremente en el país por la inmigración ilegal masiva desde Bolivia y Venezuela, camparon a sus anchas. Por dicho motivo Kast ha promovido reforzar las fronteras. Veamos cómo reaccionó Irene Montero, que escribió un tuit, para mi gusto, bastante antidemócrata:

“No normalicemos la victoria del fascismo… no es democracia, aunque ganes unas elecciones”. Useasé: este hombre ha sido elegido democráticamente por los chilenos, pero eso no es democracia, ya que el resultado no me complace. Es decir, una señora que representa a un partido completamente residual le da lecciones a un señor que se ha llevado el 58,17 % de los votos.

Gabriel Boric aceptó la derrota electoral y felicitó a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones chilenas, garantizando una transición pacífica. / INFORMACIÓN

Sin embargo, cuando Maduro robó las elecciones, escribió que: “La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde”. ¿De verdad esta mujer nos puede dar clases de democracia? Si gobiernan los míos, es democracia; en caso contrario… es fascismo.

Como curiosidad, en las elecciones de 2021, tanto nuestra eurodiputada favorita como Ione Belarra fueron a Chile con camisetas de “Boric presidente”. Con aliados así… ¿quién precisa enemigos?

¿Sabéis quiénes nos dan lecciones válidas? Los políticos chilenos. Boric aceptó la derrota electoral y felicitó a Kast, garantizando una transición pacífica. Incluso rechazó los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro, calificándolos de impropios.

Recordemos que fue el único presidente de izquierdas de Latinoamérica que se atrevió a decir que el régimen de Maduro es una dictadura que falsea elecciones. Hay políticos que respetan la democracia y el diálogo, con independencia de su color.

Mientras algunos decían que “esto no es democracia”, Boric afirmó: “El pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En esto consiste la democracia”. Chapeau para Don Gabriel.

Recordando las palabras de Kast cuando perdió las elecciones: “felicitar a Gabriel Boric”, “respeto”, “muy buen gobierno”, “volver a unir a los chilenos”.

Y al ganar: “respeto y silencio”, “rechazo a la violencia”, “alguien puede pensar distinto y seguir siendo una persona”.

¿Por qué no podemos tener políticos así en España? Educados, respetuosos, capaces de convivir pese a las diferencias. En lugar de este guerracivilismo constante, aprendamos del señorío de los políticos chilenos.