Inteligencia artificial que hace reír a las abuelas.

El panorama más temido por cualquier hijo o nieto ha llegado. Raro es el día que una madre, un padre, una abuela o un abuelo, con la inocencia propia de quien tiene una edad que le ha dispensado de lidiar con los bulos cibernéticos, no corra, móvil en mano y sonrisa en la cara, a enseñarle a su descendiente más cercano –no genética, sino geográficamente– un vídeo de un gatito “real” que habla. “¿Cómo le habrán enseñado?”, se pregunta, incrédulo, quien desconoce la inexistencia de los límites que ha alcanzado la Inteligencia Artificial.

Antes, ver a los peces del río cantando, en primera persona, el villancico que protagonizan era divertido. Era divertido porque era irreal y los humildes gráficos desplegados para darles voz y movimiento así lo evidenciaban. Ahora, la recua de personas mayores –o muy jóvenes– que corren a enseñar vídeos que juran reales, son solo la primera hornada de víctimas de lo que la IA puede llegar a hacer, más allá de dar voz humana a un felino.

No olvidemos que las habilidades y las herramientas que se usan para modernizar el entretenimiento están también al alcance de manos menos inocentes, que pueden usarte de protagonista de unos actos o de unas palabras que nunca has hecho o pronunciado, igual que los gatos no hablan.

Solo nos queda, pues, abogar por la presunción de inverosimilitud de la que ya han privado a quienes no tienen una mente preparada para este discernimiento, porque nunca se han tenido que enfrentar a un mundo tan desarrollado que puede hacerte creer que los peces en el río no solo beben, sino que también cantan villancicos.