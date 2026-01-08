¿Dejará Europa sola a Ucrania?

En ocasiones parece como si nos quedásemos con los ojos perdidos en el vacío, en la nada. Rostro contraído y mirada firme, lo malo es que con la guerra de Ucrania no se juega, no podemos ni debemos quedarnos extasiados contemplando el horizonte. Y como ha declarado el cocinero José Andrés: “Si dejamos sola a Ucrania, quizá los siguientes seamos nosotros” y dada su dilatada experiencia de guerra en guerra, sus palabras no son baladíes. Sin duda es una voz autorizada para analizar esta clase de geopolítica internacional. El mundo parece que se ha acostumbrado a esta guerra, y Europa también, donde mueren civiles inocentes por los drones y misiles rusos. Menos mal que los ucranianos se defienden a sí mismos y a Europa, y luchan frente al invasor.

Es cierto que los europeos apoyamos a Ucrania, pero igual no lo suficiente, pues todo indica que Putin, ávido de más poder, puede invadirnos a muchos de los países que conformamos Europa, máxime cuando EE UU ha pasado de ser un firme y fiel aliado, a convertirse por gracia y obra del payaso de Trump, en un aliado nada fiable, pues la inestabilidad de su toma de arbitrarias decisiones pone en peligro una alianza hasta su llegada unida y fuerte. Solo por eso, los europeos no debiéramos soltar la mano generosa que nos une actualmente con Ucrania. Pese a toda la ayuda que Europa concede a Ucrania, ¿de verdad estamos haciendo todo cuanto podemos por ellos? Necesitan más armas con las que defenderse, necesitan ser partícipes de la OTAN, les va en ello incluso que su país quede libre del invasor ruso. Todos queremos que llegue la paz, los ucranianos los que más, pero hemos de seguir a su lado. ¿Dejaremos solos a Ucrania?