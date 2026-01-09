Universitarios menospreciados

Los padres de los hijos nacidos entre los años 80 y 90 del siglo pasado como es lógico queríamos que nuestros hijos nos superarán. De esta manera tenemos una cantidad exagerada de titulados universitarios, con demandas de empleo que, al existir excedente, la oferta no los necesita y hace que los salarios sean bajos. Además, al poder elegir, los empresarios ofrecen contratos de trabajo, eventuales y no fijos indefinidos.

Mientras tanto, los oficios sufren de una importante carencia de profesionales para cubrir las ofertas que se producen, dándose la paradoja de que los salarios de buenos profesional de oficios están mejor valorados que los titulados universitarios. Por tanto, este desequilibrio en gran parte es debido a nosotros, los padres. En nuestras ansias de sobreprotección de nuestros hijos, por quitarle méritos a los trabajos de oficios.

Si hacemos una comparación con la pirámide de la cadena trófica en los animales, en el momento actual, con respecto al sector laboral, es una pirámide invertida, sobran cazadores y faltan presas.¡Muchos a mandar y mirar, pocos a trabajar!

Hay que crear una formación profesional, menos académica y más específica y práctica. Las empresas tienen que estudiar métodos de trabajo más racionales. No poder seguir anclados en formas de trabajar egipcias, griegas o romanas. Hay que incentivar y dar importancia al trabajador, que se sienta valorado y se vea parte del éxito, del proyecto a ejecutar.

Entendiendo que la palabra obrero u obrera no es (ni en los animales más importantes de la Tierra, las abejas, a las que debemos nuestra vida) algo peyorativo que esconder, como en algún partido político.

“Pobres universitarios, mucho cursando carreras que no eran ni son su vocación, y encima ninguneados”.