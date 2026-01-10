Ocurrirá en 2026

En Sudán continuará el horror de las matanzas, violaciones y crímenes, en lo que es una de las mayores crisis humanitarias del planeta, crisis ignorada por el resto del mundo, saturado de imágenes de violencia y miseria e insensibilizado ante el dolor. En Gaza, un infierno de frío, barro, miseria y hambre, ocurrirá lo que parecía imposible, que las cosas vayan aún peor, si se cumple la amenaza de Netanyahu de expulsar de la franja a todas las ONGs acusándolas de colaboración con el terrorismo. Se trata de completar el genocidio eliminando testigos incómodos.

En Ucrania seguirán muriendo seres humanos, y ya van cientos de miles, en una contienda estúpida, que sólo acabará cuando Zelensky firme la rendición y la entrega a Putin de los territorios conquistados a la fuerza. Y la fuerza o la amenaza seguirá siendo la base de las relaciones internacionales en este mundo convertido en un patio de matones. El nuevo emperador seguirá promoviendo la desconfianza y el odio y desencadenará nuevos conflictos, en Centroamérica, en Groenlandia o en cualquier otro lugar, en este mundo al revés, en el que la palabra y la concordia se ha sustituido por la ley del más fuerte.

El precio de la vivienda seguirá aumentando y el alquiler será imposible en un sistema económico que castiga el trabajo y premia la renta, es decir, a quien vive del trabajo de los demás. Seguirán naufragando pateras, cargadas de seres humanos que huyen de la miseria y que buscan una vida digna, o solo una vida. Se batirán récords de ganancias de los bancos, de fortunas de los más ricos, de turistas, de viviendas vacacionales, de vuelos comerciales, del índice del IBEX, de temperatura en el planeta y de concentración atmosférica de CO2. Se seguirá extendiendo por todo el planeta la mentira, la polarización y la pandemia de estupidez a través de ese superconductor que son las redes sociales, mientras los algoritmos de las plataformas tecnológicas seguirán pudriendo el cerebro de toda una generación de niños, de adolescentes y de jóvenes.

Todo esto sucederá en este mundo al revés en el que vamos normalizando lo que hasta hace no mucho nos hubiera parecido increíble. Por eso no resultaría sorprendente que el último reducto de la dignidad humana sucumbiera y finalmente se otorgara al gran dictador el Premio Nobel de la Paz.