Carta de los lectores
La infancia frente a la omnipresencia de las pantallas
Cristina Galao García
En la actualidad, la infancia se desarrolla en un entorno profundamente mediado por las tecnologías digitales, lo que ha modificado de manera sustancial los hábitos de ocio y socialización de los niños. El tiempo que antes se destinaba al juego al aire libre, a la interacción directa y a la exploración del entorno ha sido progresivamente sustituido por el uso prolongado de pantallas.
Esta transformación plantea implicaciones relevantes para el desarrollo físico, emocional y social. La reducción de la actividad física contribuye al sedentarismo, mientras que la disminución del juego espontáneo limita el aprendizaje de habilidades esenciales como la cooperación, la resolución de conflictos y la creatividad. Asimismo, la exposición temprana y continuada a dispositivos digitales puede afectar la capacidad de atención y el bienestar emocional.
Si bien la tecnología ofrece oportunidades educativas valiosas, su uso sin una adecuada regulación resulta problemático. Abordar esta situación exige una corresponsabilidad entre familias, instituciones educativas y políticas públicas, orientada a promover un equilibrio que garantice el derecho de la infancia al juego, al movimiento y a una socialización saludable.
