Interrogantes sobre Venezuela

Tras el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, todo son preguntas. Si la acusación contra Maduro es por narcoterrorismo, ¿qué pasa con el resto de su gobierno y la cúpula militar? ¿Acaso los delitos los cometió él solito y su mujer? ¿Delcy Rodríguez no sabía nada? ¿Y el resto del gobierno? ¿Y la cúpula militar? ¿Por qué entonces detenerlo solo a él y mantener en el poder a todos los demás? ¿La esposa de Maduro merece la cárcel y Delcy merece gobernar? Si se mantiene la misma dictadura narcoterrorista en el poder, y Trump ha afirmado que es él quien está al cargo, entonces, ¿es Trump quien lidera un gobierno narcoterrorista? ¿Todo el teatro solo ha sido para cambiar a Maduro por Trump? ¿Qué clase de régimen es ahora, un trumpismo comunista bolivariano? ¿Un protectorado? ¿Un régimen colonial? ¿Un virreinato, con Marco Rubio como virrey y Delcy como gobernadora? Y si Maduro, solamente es juzgado por narcoterrorismo, ¿quedarán impunes todos sus crímenes, como torturas y asesinatos de opositores? Más preguntas. ¿Quién es el responsable de los asesinatos por motivos políticos y de los presos políticos? ¿Solo Maduro? ¿No son culpables todos los que siguen ocupando la cúpula del poder con Delcy a la cabeza? Por cierto, ¿liberarán a los presos políticos? ¿Y qué pasará con Corina Machado y Edmundo González? ¿Serán apresados si aparecen por Venezuela? ¿Podrán manifestarse libremente? De momento solo sabemos lo que va a pasar con el petróleo, pero ¿qué va a pasar con Venezuela y los venezolanos? O mejor, ¿qué va a pasar con el resto del mundo?