Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Objetos perdidos danaSerra GeladaJulio IglesiasAlicantinos GoyaMotorista fallecidoEstafa voz clonada
instagramlinkedin

Cartas de los lectores

Interrogantes sobre Venezuela

Cientos de venezolanos se concentran en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar "caída" de Maduro

Cientos de venezolanos se concentran en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar "caída" de Maduro

PI STUDIO

Sebastián Fernández Izquierdo

Tras el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, todo son preguntas. Si la acusación contra Maduro es por narcoterrorismo, ¿qué pasa con el resto de su gobierno y la cúpula militar? ¿Acaso los delitos los cometió él solito y su mujer? ¿Delcy Rodríguez no sabía nada? ¿Y el resto del gobierno? ¿Y la cúpula militar? ¿Por qué entonces detenerlo solo a él y mantener en el poder a todos los demás? ¿La esposa de Maduro merece la cárcel y Delcy merece gobernar? Si se mantiene la misma dictadura narcoterrorista en el poder, y Trump ha afirmado que es él quien está al cargo, entonces, ¿es Trump quien lidera un gobierno narcoterrorista? ¿Todo el teatro solo ha sido para cambiar a Maduro por Trump? ¿Qué clase de régimen es ahora, un trumpismo comunista bolivariano? ¿Un protectorado? ¿Un régimen colonial? ¿Un virreinato, con Marco Rubio como virrey y Delcy como gobernadora? Y si Maduro, solamente es juzgado por narcoterrorismo, ¿quedarán impunes todos sus crímenes, como torturas y asesinatos de opositores? Más preguntas. ¿Quién es el responsable de los asesinatos por motivos políticos y de los presos políticos? ¿Solo Maduro? ¿No son culpables todos los que siguen ocupando la cúpula del poder con Delcy a la cabeza? Por cierto, ¿liberarán a los presos políticos? ¿Y qué pasará con Corina Machado y Edmundo González? ¿Serán apresados si aparecen por Venezuela? ¿Podrán manifestarse libremente? De momento solo sabemos lo que va a pasar con el petróleo, pero ¿qué va a pasar con Venezuela y los venezolanos? O mejor, ¿qué va a pasar con el resto del mundo?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents