Se ha declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año actual, 2026, el año del voluntariado para el desarrollo sostenible, decisión que ha sido respaldada por todos los Estados miembros. Se destaca en dicha resolución la dedicación y el compromiso de las personas voluntarias para trabajar incansablemente que se afanan en lograr un cambio positivo en un futuro sostenible en todas las amplias esferas y sectores de la sociedad, reconociendo el papel crucial del voluntariado. Por todo ello las personas voluntarias de las Naciones Unidas han expresado su gratitud por esta resolución, señalando al voluntariado como un compromiso esencial, compartido y catalizador del desarrollo sostenible. Todos los voluntarios han invitado a toda la clase social a involucrarse en el sentido de cuidar y sostener de forma lo más impecable posible el medio ambiente, haciendo un mundo más sostenible y más equitativo. Precisamente, se hacen avisos continuos a EE UU y a China , cuyos países todos conocemos son los que producen más contaminación y más complican el cambio climático.