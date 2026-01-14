¿Podemos decir que Donald desokupó a la mujer madura?

Cuando detuvieron a Maduro, una de las cosas que a algunos sorprendió es que también apresaron a su esposa. Curioso que tuviera esposa... porque hay que tener bemoles para estar casada con ese hombre.¿Te imaginas que, si detuviesen a Trump, encarcelasen a Melania?¿O que si Macron entrase en prisión, Brigitte tuviera que acompañarle? De Pedro y Begoña mejor no hablamos, y nos marcaremos un Jordi Pujol: això avui no toca.

Los que peinamos canas recordamos que cuando cayó Ceausescu en Rumanía se constató que Elena, su esposa, no era únicamente una primera dama y viceprimer ministra, sino que era la que tomaba las decisiones, siendo más sanguinaria que él, motivo por el cual ambos fueron condenados a muerte tras un juicio sumario.¿Te vas haciendo una idea de por dónde va este culebrón venezolano?

Y tú ahora te estarás preguntando: pero…¿quién es Cilia Flores? Como jamás dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Cuando Hugo Chávez estuvo encarcelado por su golpe de Estado, Cilia, abogada de buena familia, era una persona muy cercana a él y era quien decidía quién podía verle. De hecho fue quien consiguió sacarle de la cárcel.

Mientras tanto, Maduro, que era un botarate que no había acabado la Secundaria y le habían despedido como conductor de autobús por su absentismo laboral, apareció en la cárcel para visitar al comandante, y Cilia le dejó pasar. Así que tengámoslo claro: la lista era ella, mientras que él tenía menos luces que una baliza V16.Cuando Chávez supo que iba a fallecer, todo el mundo pensó que iba a delegar en Diosdado (curioso nombrecito, por cierto) Cabello, pero Cilia le comió el tarro a Hugo y nombró a Maduro, con la idea de que ella moviera los hilos, manejando el bacalao desde la sombra. Como leí a Joaquín Luna: “Maduro portaba el chándal y Cilia los pantalones”. Tal vez lo llevaba porque pensaba: “Aunque no haga deporte, si llevo chándal…algo hará.”

Cilia no es simplemente una primera dama, sino, como ella se autodenominaba, la “primera combatiente”. Ella tenía hijos propios, a los que colocó convenientemente, al igual que a distintos familiares, en puestos relevantes. De hecho sus sobrinos, que usaban pasaportes diplomáticos, fueron condenados en Nueva York por intentar mover 800 kilos de cocaína. Supongo que la información facilitada por Hugo “el pollo” Carvajal ha sido decisiva para la detención de la parejita. Y veremos si el resto de lo que haya contado a la DEA hace más ruido que un zapato golpeando una mesa, o que unos euros cayéndose de un monedero.

¿Qué pinta Delcy Rodríguez en esta fiesta? Esta mujer fue apartada del equipo de Chávez, pese a estar muy próxima a él al principio de su mandato. Pero luego fue reclamada por Maduro, habiendo manejado carteras clave como finanzas, economía y relaciones exteriores. Tampoco es precisamente una botarate: es licenciada en derecho con postgrados en Francia e Inglaterra…aunque también hija de un guerrillero marxista, que fue torturado y asesinado, supuestamente, por orden de la CIA. Tiene a su hermano, Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional, de la que ella misma fue responsable en 1999.

El régimen que han creado estas dos mujeres, heredado de Chávez (recordemos que Maduro es un títere, que ni bailar sabía), no tiene prensa independiente ni poder judicial autónomo. Millones de personas se han visto obligadas a dejar el país, mientras que los que se quedaron conviven con la escasez, la represión y el miedo. ¿Seré calificado de fascista por Irene Montero por opinar así?¡Qué nervios!

¿Por qué Trump despreció entonces a Corina Machado? Dicen que ve más fácil hablar con Delcy, que supuestamente siempre ha sido favorable a una apertura económica, y no se opone a la idea de traer de vuelta el capital extranjero. Se supone que Delcy puede dar la bienvenida a las compañías petroleras estadounidenses, luchar contra el narcotráfico y reducir relaciones con Cuba, China y Rusia. Obviamente, una transición democrática, celebrándose elecciones, no es una prioridad para Washington.

Amigo lector, yo entiendo que la caída de Maduro te suponga un subidón de adrenalina a corto plazo. Pero…¿el fin justifica siempre los medios? Que alguien, aprovechando su poderío militar, se salte a la torera la carta de la ONU, que prohíbe la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad, no es tranquilizador, ya que mañana puede entrar en Groenlandia…o en España. Es como un vecino, tipo “nuestro” Topuria, tira a tortazos a un okupa de uno de los pisos del edificio (porque realmente quiere comprarlo barato), y en las juntas amenaza con hacer lo mismo a los restantes vecinos. Teniendo en cuenta que Cilia es nueve años mayor que Nicolás Maduro, ¿podemos decir que Donald desokupó a la mujer madura del Palacio de Miraflores?