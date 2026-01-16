Opinión | Carta de los lectores
Moisés Aparici Pastor
Todo sea por el bienestar de la deuda de Quirón
Es evidente, Ayuso y su administración parecen extasiados de alegría cuando se trata de abonar al gigante sanitario la deuda que sostienen con Quirón, donde Ayuso ha trasferido 61 millones de euros de las residencias públicas madrileñas de ancianos, lo que en sí mismo me parece miserable, cuanto no, increíble. “La Cámara de Cuentas revela que el Consejo de Gobierno ordenó en 2024 destinar 61,5 millones de euros procedentes de la Agencia Madrileña de Atención Social…”. Vamos, que utilizó ese dinero de los pobres y muy necesitados abuelos, y eso cuando siete de cada diez españoles piden priorizar el fortalecimiento de la sanidad pública.
El equipo de Ayuso se limitó a enunciar esta operación sin desvelar el motivo ni el destino final de esos recursos. Y nos enteramos año y medio después de ese pago elevado para la prestación de asistencia sanitaria, suscrito con la Fundación Jiménez Díaz, buque insignia de Quirón en Madrid.
Lo triste es que noticias como estas pasan porque nos piden que olvidemos los derechos de aquellos ancianos cuyos cuerpos desvalidos e inocentes dejaron morir en la pandemia, permitiendo que se disolvieran por la muerte, en vez de llevarlos a los hospitales. También lo descarado que representa el enfrentar la sanidad privada frente o en detrimento de la pública. Pues todo el mundo tenemos muy claro qué es lo público y lo que no lo es. Y es que la gloria de Ayuso no conlleva ni brillo ni mucho menos esplendor. Pero ella se empecina, se extasía de puro contento con todas sus absurdeces. La vida en torno a ella se acelera de improviso, es como Trump, imprevisible. Lo bueno es que un día veremos su patética caída. Todo sea por el bienestar de la deuda de Quirón.
