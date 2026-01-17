Derecho a fumar, sí. Derecho a no inhalar humo de tabaco, también

Vivimos en una sociedad abierta, comunicativa y, al mismo tiempo, contradictoria. Ponerse de acuerdo resulta cada vez más difícil, porque casi siempre acabamos defendiendo nuestros propios intereses. Yo no voy a fingir lo contrario: voy a defender los míos y a confrontar, desde el respeto, a quienes no piensen como yo.

Siento decirlo con claridad: hoy no se trata igual a quienes fuman que a quienes no fumamos. Si alguien fuma, tiene derecho a hacerlo al aire libre. Pero quienes no fumamos, ¿dónde queda nuestro derecho a no respirar humo ajeno?

En terrazas, parques o espacios cerrados existen ciertas restricciones, sí. Sin embargo, basta con levantarse unos metros, salir del recinto o colocarse justo al lado para que todo vuelva a ser “legal”. Como si el humo no se desplazara. Como si solo afectara a quien fuma. Craso error.

No quiero que nadie deje de fumar si no lo desea. Lo único que pido es no verme obligado a cambiar de acera porque alguien camina delante de mí fumando y su humo “me persigue”; no tener que irme de un parque con mi hijo porque el ambiente se vuelve irrespirable; no convertirme en fumador pasivo sin haberlo elegido, ni acumular papeletas para sufrir determinadas enfermedades por un hábito que no es mío.

A quienes legislan les pido valentía. Que luchen por la igualdad real y no nos discriminen. Entiendo que el tabaco mueve grandes cantidades de dinero y genera impuestos, pero no deja de ser una droga. El problema de convivencia que genera no se soluciona con medias tintas ni con medidas que se quedan en humo.

Desde una crítica constructiva, propongo alternativas. ¿Por qué no crear espacios específicos para fumar, como los antiguos fumódromos de los aeropuertos, donde además haya lugares adecuados para tirar colillas? Porque ese es otro problema: la enorme cantidad de restos de tabaco en el suelo, en playas y parques, al alcance de niños que juegan a hacer castillos de arena o corren por el césped. Es desagradable y, sobre todo, poco cívico.

¿Más ideas? Calles donde esté permitido fumar y otras donde no, para que cada cual elija por dónde quiere transitar. Y, mejor aún, preguntar a la ciudadanía, hacer encuestas, abrir debates públicos y buscar soluciones reales que permitan convivir en armonía.

Ojalá estas palabras sirvan para algo más que para desahogarme.

Porque el derecho a fumar no debería imponerse nunca sobre el derecho a respirar.