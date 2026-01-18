Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Son competentes las comunidades autónomas?

14/01/2026 La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (i), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la ministra presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC. ECONOMIA Alberto Ortega - Europa Press / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Gabriel Barco Alonso

Es curioso que en esta España de las autonomías la culpa de todo la tiene Sánchez o el Gobierno. Parece que las comunidades autónomas no tienen responsabilidad alguna sobre sus virtualmente competencias transferidas. No tenemos mucho que rebuscar. Comunidad de Madrid en el covid-19, una negligencia que ocasionó 7.291 muertes. Imprudencia con 230 muertes por la dana en la Huerta Sur de Valencia. Este pasado verano incendios en zonas de tierras raras: Galicia, Castilla y León o Extremadura. Encima los votan. Cribado del cáncer de mama en Andalucía. Otra vez Comunidad de Madrid con el hospital de Torrejón, externalizada su gestión.

He sido funcionario de la administración especial como ingeniero en la GVA. ¡Ojalá nunca hubiera sido transferido del Estado a la GVA! Por trampas de la ley y reglamento, derogados de la época franquista, uno de 1956, me robaron un puesto de ingeniero jefe de conservación y explotación de carreteras de la GVA en Alicante.

Solo sirve para crear desigualdades entre los ciudadanos y como corralito de la clase política. Hay demasiadas administraciones públicas: Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Soy partidario de las diputaciones antes que de las comunidades autónomas. Comunidades uniprovinciales: Asturias, Cantabria, Rioja, Navarra, Madrid, Baleares y Murcia. Siete de diecisiete. Más del 40 %. Con dos provincias: Canarias y Extremadura. Ya estaríamos por encima del 50 %, ¡Ere de la clase política, en las comunidades autónomas ya!

Cuando la comunidad autónoma tiene más de dos provincias se da la paradoja de que se crean nuevos centralismos, focos de desigualdades. Ejemplo que nos toca a los ciudadanos de Alicante. Estamos dentro de la única comunidad autónoma, no uniprovincial, donde el nombre de la comunidad, provincial central y capital tienen el mismo nombre, ¡Valencia y tener paciencia!

Si nos dieran la oportunidad de elegir entre comunidad autónoma y diputación provincial. Sin dudarlo votaría diputación provincial y finiquitaría las comunidades autónomas, por incompetentes. Solo dos excepciones: Cataluña y Euskal Herria.

