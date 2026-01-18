¿Son competentes las comunidades autónomas?

Es curioso que en esta España de las autonomías la culpa de todo la tiene Sánchez o el Gobierno. Parece que las comunidades autónomas no tienen responsabilidad alguna sobre sus virtualmente competencias transferidas. No tenemos mucho que rebuscar. Comunidad de Madrid en el covid-19, una negligencia que ocasionó 7.291 muertes. Imprudencia con 230 muertes por la dana en la Huerta Sur de Valencia. Este pasado verano incendios en zonas de tierras raras: Galicia, Castilla y León o Extremadura. Encima los votan. Cribado del cáncer de mama en Andalucía. Otra vez Comunidad de Madrid con el hospital de Torrejón, externalizada su gestión.

He sido funcionario de la administración especial como ingeniero en la GVA. ¡Ojalá nunca hubiera sido transferido del Estado a la GVA! Por trampas de la ley y reglamento, derogados de la época franquista, uno de 1956, me robaron un puesto de ingeniero jefe de conservación y explotación de carreteras de la GVA en Alicante.

Solo sirve para crear desigualdades entre los ciudadanos y como corralito de la clase política. Hay demasiadas administraciones públicas: Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Soy partidario de las diputaciones antes que de las comunidades autónomas. Comunidades uniprovinciales: Asturias, Cantabria, Rioja, Navarra, Madrid, Baleares y Murcia. Siete de diecisiete. Más del 40 %. Con dos provincias: Canarias y Extremadura. Ya estaríamos por encima del 50 %, ¡Ere de la clase política, en las comunidades autónomas ya!

Cuando la comunidad autónoma tiene más de dos provincias se da la paradoja de que se crean nuevos centralismos, focos de desigualdades. Ejemplo que nos toca a los ciudadanos de Alicante. Estamos dentro de la única comunidad autónoma, no uniprovincial, donde el nombre de la comunidad, provincial central y capital tienen el mismo nombre, ¡Valencia y tener paciencia!

Si nos dieran la oportunidad de elegir entre comunidad autónoma y diputación provincial. Sin dudarlo votaría diputación provincial y finiquitaría las comunidades autónomas, por incompetentes. Solo dos excepciones: Cataluña y Euskal Herria.