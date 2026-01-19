Carta de los lectores
Y ahora, ¿a por qué?
Carlos Andrés Romero López
Apenas iniciado este año Donald Trump demostró al mundo tener vocación pirata. Invadir la República Bolivariana de Venezuela, secuestrar al presidente constitucional y a su primera dama, para obtener control total sobre el petróleo de la nación caribeña cuya propiedad le fue “arrebatada” tras el ascenso del socialismo. Sin embargo, quiere ignorar Trump que desde 1976 Carlos Andrés Pérez había nacionalizado la industria petrolera venezolana, afectando a empresas estadounidenses mucho antes de la era Chávez-Maduro.
A partir de 1999, cuando se proclama la victoria socialista, encuentran los gobiernos de su país mayor resistencia respecto a la explotación del crudo y sus regalías, iniciando una campaña de desprestigio cuyas premisas legitiman hoy el pillaje. De nuevo, organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea, callan ante este atentado contra la soberanía de los pueblos y el derecho internacional humanitario. La situación es muy grave. América no sólo enfrenta impotente el robo descarado de estos filibusteros al mando de un presunto pederasta, sino un violento reajuste geopolítico mediante golpes de Estado que entreguen el poder a marionetas simpatizantes del imperialismo, subyugando así la moral del ciudadano común.
Tristemente, la democracia experimenta una debacle en apariencia irreversible. México, Cuba y Colombia, objetivos potenciales. Recursos y posición estratégica. Europa tampoco está libre de amenaza; la visión expansionista del tío Sam pretende hacerse también con Groenlandia. ¿Continuará lacayo el Viejo Mundo? Suficiente miseria repartió ya Estados Unidos en nombre de la libertad.
