Salven las fotos

El pasado 14 de enero leí en INFORMACIÓN una noticia con el título “Recuerdos salvados del barro”. La misma se refería a una iniciativa, con un enorme valor humano de amor al prójimo, de un grupo de estudiantes de la Facultad de Belles Arts de la UPV. Se trataba de limpiar, secar, y escanear fotografías que se llevó el agua el día de la dana. Estos magníficos jóvenes han limpiado cientos de fotos para intentar recuperar recuerdos grabados en imágenes de personas que lo han perdido casi todo: sus casas, muebles, vehículos, su paisaje. Y lo peor de todo es que muchos de ellos también a familiares ahogados y sepultados por la salvaje fuerza de la riada. Muchos de ellos estarán en esas fotos recuperadas que tienen una gran importancia para revivir al verlas, buenos instantes de tu vida.

El volver a tenerlas después de una desgracia tan grande es motivo de una cierta alegría para ver escenas de una boda feliz, los veranos familiares en la playa, los hijos creciendo... Y tantos y tantos momentos que siempre te emocionan y que son el enlace visual de una vida. En ellas, las sonrisas que todos ponemos quieren demostrar alegría y que éramos felices.