Basura espacial y viajes interestelares

La Tierra está rodeada en el espacio por multitud de aparatos de sistemas de comunicación, de vigilancia, de prevención del tiempo, etc. Se están convirtiendo en basura estelar y con riesgo de caída a la superficie de la Tierra. Se siguen enviando cohetes y otros elementos parecidos, ensuciando más y más el espacio sideral. Advierten algunos científicos que se debe parar ya estos envíos, pues ya hay demasiados elementos que vigilan la Tierra. Los ecologistas protestan también de los caprichos de algunos personajes multimillonarios que viajan al espacio, realizando así su capricho estelar, pero contaminando un poco más el planeta. Pienso que son comprensibles los viajes científicos que pueden aportar nuevos conocimientos espaciales, como el viaje del ruso Yuri Gagarin, que dijo que no había visto a Dios en el espacio, o el de los estadounidenses que fueron a la Luna. Antes se hicieron viajes de exploración de viajeros animales, como la perra Laica, que no murió en el espacio sino cuando cayó en la entonces Unión Soviética, donde la tienen disecada. La vi en el Museo de Inventos y Técnicas para conocer el Espacio en Moscú, ciudad que visité siendo presidente Bresnief, que está caricaturizado en lo que queda de muro recordatorio en Berlín, en un dibujo dándose el beso en los labios con Hoeneker, el duro vigilante de aquel muro, ya destruido que muchos saltaron para ganar su libertad y donde otros murieron sin conseguirlo.