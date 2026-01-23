Hay casos donde la sangre no puede salvar vidas

Aunque no lo queramos, en ocasiones cuando nos tropezamos con noticias demasiado inquisitivas que nos llaman la atención, no nos queda más remedio que conocer sus intrincados detalles. Así, aunque noticias como esta que nos dice que hay médicos que no operan a Testigos de Jehová, todo por un conflicto provocado por la sangre. Conflicto que, al parecer ha llevado a una condena a España por una operación que salvó una vida pero utilizó sangre. Noticias como esta son difíciles de digerir para los profesionales de la sanidad o para quienes han estado dedicándose a esto de las colectas de sangre.

En estos casos sus connotaciones alcanzan a los médicos, connotaciones legales, religiosas, éticas y deontológicas. En estos cruces de derechos, los médicos atienden el de los pacientes que son Testigos de Jehová no reciban transfusiones según sus creencias. Los cirujanos y anestesistas ponen todos los medios a su alcance para salvarles la vida. Hoy, pese a los avances de la medicina y el ahorro de sangre, hay intervenciones de trasplante de órganos con riesgo de sangrados, y si se pierde sangre ¿No habría que reponerla? Y todo porque los Testigos de Jehová tienen su propia interpretación de lo que dice la biblia y por eso no quieren transfusiones de sangre. Dicen obedecer el mandato bíblico, por eso se abstienen de recibir sangre, “porque la sangre, también dicen, representa la vida”. Por eso, en temas de transfusión la última palabra la tienen irremediablemente, los tribunales. La ley considera un derecho fundamental y con límites a menores y urgencias.

Aunque los pensamientos se me disparan, allá ellos, parece que no les alcanza la realidad. Es el estado de esta causa, a mi entender, equivocada. Es como si su discernimiento no funcionara.