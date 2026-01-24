Europa y EEUU

Dinamarca vendió a Estados Unidos, en 1917, las caribeñas Indias Occidentales Danesas, hoy conocidas como Islas Vírgenes Estadounidenses, por 25 millones de dólares en oro. Así que, lo de Groenlandia, será cuestión de que lo negocien, ya existe el precedente. Diplomacia. ¿O no? EE. UU. lleva desde el siglo XIX intentando comprar Groenlandia. En su momento vio la oportunidad con Alaska y la compró.

En España tenemos experiencias de muchos territorios "cedidos de muy distintas maneras"… Véase Cuba, Filipinas, Guinea Ecuatorial, ¡y medio mundo!, casi todos después de mediar un conflicto armado. Marruecos, el Sahara se lo quedó con la Marcha Verde. Y el Reino Unido, Gibraltar, también se lo quedó con el tratado de Utrecht o sin él. Ojeada nuestra historia, tendríamos que ser más prudentes a la hora de hablar de los conflictos territoriales en Oriente, en Sudamérica, en el Ártico, ¡o donde sea!

Hay un informe interno de Estados Unidos, que se ha hecho famoso y que conviene pormenorizar. Sobre todo después de tanto acontecimiento internacional. Afirma el informe que una OTAN fuerte y una Europa con mercados sin tanta regulación son necesarios. Dice, igualmente, que la autosuficiencia y el poder son las únicas garantías de paz. La guerra de Ucrania está siendo un aprendizaje muy doloroso. Avisa EE. UU. que su tiempo de sostener el orden mundial como un Atlas ha terminado. El informe se lo han estudiado, hasta la última coma, muchos países europeos. Los que más protestan son los mandatarios europeos que mayores problemas tienen en sus gobiernos o territorios, es una buena cortina informativa para sus rompecabezas.

Estados Unidos aduce que Europa debe reencontrarse con su identidad occidental, con más soberanía, fronteras, natalidad, orgullo cultural sin complejos, mirarse con satisfacción en su pasado y salvarse del abismo de la "woke" radical. Es decir, más afinidad con los EE. UU. Y así, recuperar el respeto del mundo con urgencia. Con la importante misión de mantener a raya al este europeo y al oriente asiático, actuando como contrapeso político, cultural, militar y económico. Diplomacia siempre... ¡Son algunas recetas del informe!