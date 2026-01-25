¿Quizás, mejor media hora?

Recordamos que el día lo dividimos en 24 horas y que una circunferencia tiene 360º. Si establecemos el huso horario como el cociente entre los citados grados y las horas del día, tendremos lo que entendemos como huso o gajo de una naranja, horario, que equivale a 15º. Por tanto, el huso horario es cada una de las partes en que queda dividida la superficie terrestre, por los 24 meridianos igualmente espaciados y en que suele regir convencionalmente, un mismo horario.

Desde el año 1972 por el ahorro energético que se daba entonces. Atrasábamos los relojes una hora en invierno, último fin de semana de octubre, y adelantamos una hora el último fin de semana de marzo, dando inicio al horario de verano. Ahora se habla de acabar con este rollo del atraso y el adelanto. Según los ciudadanos parece que en un hipotético referéndum ganaría el verano. No así para los empresarios, que quieren el de invierno. ¿Por qué no aplicamos la ley salomónica de quedarnos en la mitad, media hora? Esto es adelantemos solo media hora a finales de marzo. Y aquí se fija definitivamente.

Pondrían decir otros: y por qué no atrasamos el de invierno en 2026 y acabamos. Bueno creo que lo dije primero y es el que el pueblo quiere. En el mundo, hay países actualmente que aplican el huso de media hora. Por tanto, no invento nada. Como decía Umberto Eco en El Péndulo de Foucault: «No hay que se haya inventado, solamente que ha sido descubierto».