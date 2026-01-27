Carta de los lectores
Algo que presencié en el TRAM
Luis Miguel Martí Valero
Les escribo para darles cuenta de algo que presencié hace unos días en el TRAM por si les pareciera de interés.
Era el viernes 9 del presente mes de enero. Cogí como de costumbre el TRAM en la parada del Marq, a eso de las 7:30 h, dirección Campello, donde trabajo en la construcción desde hace un par de meses. Llegó el TRAM con unos minutos de retraso. Un par de paradas después, en la isleta, se subió una niña de unos 12 o 13 o 14 años, diría yo. Me parece que es extranjera, y siempre se despide de ella su madre.
Normalmente, no suele haber revisores en este trayecto, pero los hubo ese día. A esta niña le pidió su billete una mujer, pero no disponía de él. La revisora le hizo saber que desde la edad de 5 años es preciso viajar con billete. Yo iba como de costumbre medio dormido, aunque abrí los ojos de inmediato al escuchar a la revisora indicar a la niña que debía apearse en la siguiente parada. Debían ser las 7:40, más o menos, de noche todavía.
Me ofrecí a pagar el billete de la niña, indicándole indignado a la revisora que no podía creerme que hiciera apearse a una niña en una parada que no era la suya, a lo que me respondió que cómo sabía yo que era una niña, si es que había visto su DNI o qué. Esta revisora está considerada, si no me equivoco, agente de la autoridad.
Hay algunos revisores y revisoras del TRAM que parecen creerse por encima del bien y del mal. Ahí lo dejo, incrédulo todavía.
Escribo a este diario porque si presentase una queja oficial en la página web del tram creo que caería en saco roto.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre