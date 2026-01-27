Algo que presencié en el TRAM

Les escribo para darles cuenta de algo que presencié hace unos días en el TRAM por si les pareciera de interés.

Era el viernes 9 del presente mes de enero. Cogí como de costumbre el TRAM en la parada del Marq, a eso de las 7:30 h, dirección Campello, donde trabajo en la construcción desde hace un par de meses. Llegó el TRAM con unos minutos de retraso. Un par de paradas después, en la isleta, se subió una niña de unos 12 o 13 o 14 años, diría yo. Me parece que es extranjera, y siempre se despide de ella su madre.

Normalmente, no suele haber revisores en este trayecto, pero los hubo ese día. A esta niña le pidió su billete una mujer, pero no disponía de él. La revisora le hizo saber que desde la edad de 5 años es preciso viajar con billete. Yo iba como de costumbre medio dormido, aunque abrí los ojos de inmediato al escuchar a la revisora indicar a la niña que debía apearse en la siguiente parada. Debían ser las 7:40, más o menos, de noche todavía.

Me ofrecí a pagar el billete de la niña, indicándole indignado a la revisora que no podía creerme que hiciera apearse a una niña en una parada que no era la suya, a lo que me respondió que cómo sabía yo que era una niña, si es que había visto su DNI o qué. Esta revisora está considerada, si no me equivoco, agente de la autoridad.

Hay algunos revisores y revisoras del TRAM que parecen creerse por encima del bien y del mal. Ahí lo dejo, incrédulo todavía.

Noticias relacionadas

Escribo a este diario porque si presentase una queja oficial en la página web del tram creo que caería en saco roto.