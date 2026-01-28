¡Hazlo!... cómo si fueras a morir mañana.

Tras el espeluznante accidente ferroviario en Adamuz he recordado que recientemente una amiga me contó que su sobrina, de treinta y tantos, había fallecido. Una chica delgada, deportista, que no fumaba ni bebía, ni tenía enfermedades conocidas. Una noche empezó a encontrarse mal, sus padres la llevaron al hospital, y falleció a las dos horas de un ataque cardíaco. Y, mientras la escuchaba, me venía a la cabeza la canción de Leiva que da título a este artículo.

Como cantaba el alicantino Carlos Goñi: "Ningún padre debería ver morir a sus hijos". No puedo imaginarme el drama que debe haber supuesto para esta familia, ni para tantas otras que han pasado por idéntica situación. La vida es frágil, amigo lector. Un día te levantas tan pichi, y dos horas después puedes haberla cascado.

Todos tenemos claro que acabaremos bajo tierra. El tema es el cuándo. Los aficionados a la historia de Roma conoceréis la locución latina memento morí (recuerda que eres mortal), que decían los siervos a los generales victoriosos o los esclavos al emperador. Es decir: de palmarla... no se escapa nadie. Y esto no sólo va por ti, va también por tu gente cercana. Si has tenido un rebote con una persona a la que aprecias, soluciónalo de inmediato… cómo si fuera a morir mañana. No dejes para luego lo que puedes hacer ahora mismo, por ejemplo, ese café con el amiguete al que llevas tiempo diciendo "a ver si quedamos", porque "luego"... puede ser demasiado tarde.

Porque probablemente te cuides mucho, pero tal vez un día salgas a la calle y te atropelle un camión. La tortilla puede girarse en cualquier momento, hoy estás muy bien, pero tal vez mañana estés fatal, así que intenta disfrutar del momento en vez de quejarte continuamente por chorradas. Estas navidades me impresionó mucho leer que la nieta de Kennedy había muerto de un cáncer fulminante a los 35 años, dos meses después de dar a luz. O los muertos en la estación de esquí suiza. Y es que esas situaciones vienen sin más, sin que sea culpa tuya ni hayas podido hacer nada por evitarlo. A ti, a tu hijo, a tu primo, y a tu vecino. Desde aquí, mi pequeño homenaje a las 853 personas asesinadas por la banda criminal ETA.

Llegada del féretro a la basílica de Santa María, donde se ha oficiado la misa funeral / Áxel Álvarez

Intenta siempre tener la conciencia tranquila y la sensación de haber sido buena persona. Como escuché a Víctor Küppers, "ser amable es el verdadero superpoder". Cambia la mirada hacia determinada gente; como escribió Proust: "El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos". Obviamente, si es una flor antes de nacer (un capullo, vamos)... no te esfuerces. No andes perdiendo el tiempo con chuminadas, nunca sabes cuándo se acabará. Y, en vez de gastar pastuki para impresionar a la peña a la que no importas, ahorra para cuando vengan mal dadas, y así, aunque te traslades súbitamente al barrio de los calladitos, no dejarás a tu familia desatendida. Y algo muy importante: haz testamento. Porque el follón y el coste económico que supondrá para tus herederos que no tuvieras un ratito y 70 euretes para pagar a un notario y dejarlo todo arreglado… es para flipar.

En vez de ir como pollo sin cabeza, "bebiendo, fumando y sin parar de reír" (¡qué grande Alaska!), en ocasiones conviene parar, reajustar y seguir adelante de otra manera. Porque, caso de morirte, en vez de dejar una huella de ser aquel prepotente que hablaba con anglicismos y parecía un superguay intocable, es mejor tener menos artificios e ir más de frente, soltando lo que piensas….. Pero con los brazos abiertos.

Prioriza lo importante. Como leí a José Antonio Ferreira Dapia: "El trabajo y el dinero son pelotas de goma; la salud y la familia son las de cristal". Puedes quedarte momentáneamente sin dinero o sin trabajo, y luego salir adelante. Pero, fill meu, si la salud o la familia se rompen… no hay vuelta atrás.

El tabaco y el alcohol van fuera, el deporte y el orden horario para dormir van dentro… y el querer a tu pareja, ni te cuento. Si te llega una "pelota de plomo" y te destruye, mala suerte. Pero no seas tú quien la provoque. Porque, si no tienes salud, nada de lo demás sirve. Recordemos a Hipócrates: "Cuando enfermas, te das cuenta de que sólo había una cosa que era importante: tu salud".

Si tienes una aspiración, lucha por ella. John Pemberton descubrió la fórmula de la Coca-Cola con 55 años, y Cézanne hizo su primera exposición individual a los 56. Tal vez tus sueños se cumplan en los albores de la tercera edad. ¿Y si resulta que no te mueres mañana? ¿Y si un artículo mío en INFORMACIÓN recibe el Premio Pulitzer?