La problemática de la moda rápida

La moda rápida se ha consolidado como uno de los modelos de consumo más representativos de la economía contemporánea. Su capacidad para ofrecer prendas a bajo costo y con una rotación constante de tendencias ha transformado los hábitos de compra, pero también ha generado profundas consecuencias sociales, ambientales y éticas.

Este modelo productivo se sustenta en cadenas de suministro altamente externalizadas, donde las condiciones laborales precarias, los bajos salarios y la falta de garantías de seguridad afectan de manera desproporcionada a trabajadores de países en desarrollo. A su vez, la producción masiva y acelerada contribuye de forma significativa a la contaminación ambiental, al uso intensivo de recursos naturales y a la generación de residuos textiles de difícil reciclaje.

Más allá de sus impactos materiales, la moda rápida fomenta una cultura de consumo desechable que prioriza la inmediatez sobre la sostenibilidad y debilita la conciencia social del consumidor. Afrontar este problema requiere un cambio estructural que involucre a la industria, a los gobiernos y a la ciudadanía, promoviendo modelos de producción y consumo más responsables, éticos y sostenibles.