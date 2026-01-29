Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran Alacant, el gran vertedero 

Contenedores de basura en el barrio santapolero de Gran Alacant. / INFORMACIÓN

Irene Madrid López

No hay manera, no hay control, los enseres siguen y siguen por la zona, da igual por dónde pases que siempre hay; y, francamente, ampararse en que los ciudadanos son los responsables no vale.

Hace muchos años la gente tampoco estaba dispuesta a ponerse el casco con la moto y hoy ya no se ve a nadie sin él. Piensen un poco cómo hacer Ayuntamiento de Santa Pola, que lo que está claro es que los responsables son ustedes y el resto pagamos impuestos y esto da asco y pena, por este orden.

Quizá haga falta más policía, más multas, más servicio de recogida... Esta zona está en condiciones insostenibles, nadie entiende cómo se sacan casas enteras a los contenedores y nunca pasa nada.

Gran Alacant es una gran basura a cada paso que das.

