Carta de los lectores
Gran Alacant, el gran vertedero
Irene Madrid López
No hay manera, no hay control, los enseres siguen y siguen por la zona, da igual por dónde pases que siempre hay; y, francamente, ampararse en que los ciudadanos son los responsables no vale.
Hace muchos años la gente tampoco estaba dispuesta a ponerse el casco con la moto y hoy ya no se ve a nadie sin él. Piensen un poco cómo hacer Ayuntamiento de Santa Pola, que lo que está claro es que los responsables son ustedes y el resto pagamos impuestos y esto da asco y pena, por este orden.
Quizá haga falta más policía, más multas, más servicio de recogida... Esta zona está en condiciones insostenibles, nadie entiende cómo se sacan casas enteras a los contenedores y nunca pasa nada.
Gran Alacant es una gran basura a cada paso que das.
