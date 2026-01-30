Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

Odio fascista

Militantes de la extrema derecha realizan saludos fascistas en un acto en Roma, el año pasado. / EFE

Sebastián Fernández Izquierdo

Contemplo con auténtico horror los métodos utilizados por los miembros de la ICE estadounidense, cuya traducción vendría a ser algo así como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o, lo que es lo mismo, Gestapo o escuadrones de la muerte. ¿Dónde han reclutado a esta gente? Un cuerpo policial, o parapolicial, formado por auténticos matones, armados hasta los dientes y enmascarados para que sus rostros queden ocultos, que extienden el terror en los barrios de todas las ciudades en los que hay inmigrantes, muchos de los cuales abandonan sus trabajos y permanecen encerrados en sus casas para no ser detenidos de forma violenta, sin discriminar entre adultos o niños, y encerrados o deportados sin miramientos. Y aun dentro de su casa, no pueden estar seguros. Eso en el mejor de los casos, porque si te resistes puede ser que recibas unos disparos a bocajarro y a sangre fría, de forma impune, y si no te resistes, también. Y esto, que ocurría en la Alemania nazi del siglo pasado, ocurre en la Norteamérica de la actualidad. El odio fascista ha resucitado y está aquí. 

